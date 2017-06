Sunwing offre maintenant des vols directs exclusifs vers l'île de Bonaire







MONTRÉAL, le 6 juin 2017 /CNW/ - Sunwing est ravi d'annoncer l'ajout de l'île caribéenne de Bonaire à sa liste sans cesse croissante de destinations au soleil. Le no 1 au Canada dans le sud offrira un vol hebdomadaire entre Toronto et Bonaire chaque dimanche du 17 décembre 2017 au 15 avril 2018. Cette liaison n'est présentement assurée par aucune autre compagnie aérienne au Canada. Il vient compléter le service de vols directs offerts par Sunwing à destination du trio des « îles ABC » - Aruba, Bonaire and Curacao - qui constituent les Antilles néerlandaises.

Destination idéale pour les voyageurs actifs pratiquant la plongée, la planche à voile et la planche cerf-volant, Bonaire est reconnue pour son rythme de vie décontracté et pour l'engagement de sa communauté envers les pratiques de tourisme durable et la préservation des récifs coralliens. Avec ses 86 sites de plongée, ses 57 variétés de coraux et ses 350 espèces de poissons, cette oasis tropicale est classée parmi les meilleures destinations de plongée dans le monde. Bonaire propose également une foule d'activités terrestres : grimpez jusqu'au sommet de la plus haute colline de l'île, Brandaris, pour contempler une vue magnifique sur l'océan, ou bien relaxez dans la capitale colorée de Kralendijk.

Sam Char, vice-président exécutif du Groupe de Voyage Sunwing, a annoncé la nouvelle avec enthousiasme : « Nous nous sommes engagés à faire économiser temps et argent à nos clients en leur fournissant des vols directs vers les destinations ensoleillées les plus populaires : cette mesure s'inscrit dans notre engagement à faire vivre les expériences de vacances les plus exceptionnelles à nos clients. Nous sommes donc extrêmement fiers d'ajouter cette île caribéenne unique à nos choix de destinations : nous sommes certains qu'elle sera des plus populaires auprès de notre clientèle. »

Maurice Adriaens, directeur de Tourism Corporation Bonaire a également commenté : « Notre île, gagnante de plusieurs prix liés au tourisme, offre une variété d'activités terrestres et aquatiques. Nous sommes ravis de développer et de renforcer notre partenariat avec Sunwing. L'ajout de ce service de vol, combiné à des forfaits vacances dans plusieurs de nos hôtels les plus populaires, donnera une plus grande visibilité à Bonaire sur le marché canadien et assurera la place de l'île parmi les destinations caribéennes les plus populaires cet hiver. »

Sunwing offrira des forfaits d'hébergement dans une sélection d'hôtels les plus populaires de l'île, lesquels se trouvent tous dans un emplacement pittoresque en bord de mer et offrent l'accès Wi-Fi, des piscines, de délicieux restaurants sur place et des forfaits de certifications de plongée PADI. Ceux qui désirent être près du centre-ville tout en profitant d'une ambiance décontractée peuvent séjourner au Divi Flamingo Resort and Casino. Peu importe leurs intérêts, les vacanciers peuvent également choisir le tout compris Plaza Beach Resort, où les plongeurs peuvent explorer les récifs coralliens colorés à proximité. Les amateurs de plongée adoreront le Buddy Dive Resort et son offre parfaitement équilibrée d'action et de relaxation. Le tout nouveau Delfins Beach Resort, quant à lui, peut accueillir des groupes dans des studios d'une ou de deux chambres, assurant un séjour des plus agréables aux vacanciers.

Pour réserver vos prochaines vacances à Bonaire, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

No1 au Canada dans le sud et plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, Sunwing offre plus de vols dans le sud que tout autre voyagiste avec un service direct et pratique à partir de plus de 34 aéroports à travers le Canada vers plus de 50 destinations populaires dans le sud. Cela permet à Sunwing de négocier des meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, d'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classé no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante permanente du prix du Choix des consommateurs. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux gratuit, du thé et du café, ainsi qu'un service de boissons non alcoolisées, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants), inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada.

À propos de Tourism Corporation Bonaire

Bonaire est reconnue mondialement pour l'engagement de sa communauté envers les pratiques de tourisme durable. Pour la 24e année consécutive, Bonaire a remporté le prix annuel des lecteurs du magazine Scuba Diving en tant que meilleure destination de plongée dans les Caraïbes/l'océan Atlantique. Cette année, l'île est récipiendaire de 12 prix. Elle a également été votée en tête des destinations de plongée pour les plongeurs débutants comme pour les plus expérimentés.

Pour obtenir plus d'information sur Bonaire, visitez tourismbonaire.com

