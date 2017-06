ID-3, un important fournisseur de sites web immobiliers du Québec, sélectionne Urbanimmersive pour toutes ses transactions clients représentant des revenus de près de 1 M$ par année







LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 juin 2017) - Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:UI)(OTC PINK:UBMRF), la plateforme de contenu marketing immobilier, est heureuse d'annoncer la signature d'un accord de programme d'affiliation d'une durée de cinq (5) ans avec ID-3 Technologies inc. (« ID-3 »), un important fournisseur de sites web immobiliers québécois, pour l'utilisation de la plateforme de contenu marketing immobilier d'Urbanimmersive (la « Solution ») pour 100 % de ses transactions commerciales immobilières. Toutes les transactions commerciales immobilières d'ID-3 qui se déroulent sur le Marketplace augmenteront le chiffre d'affaires d'Urbanimmersive et Urbanimmersive prendra alors des frais de transaction conformes à son modèle de tarification actuel pour chaque transaction générée via sa plateforme. La division immobilière d'ID-3 a généré des revenus récurrents contractuels de près de 1 million de dollars pour l'exercice précédent.

ID-3 est un fournisseur important de sites web auprès des courtiers immobiliers du Québec, offrant actuellement des solutions intégrées pour la visibilité et la promotion en ligne, la gestion personnalisée et le commerce électronique via internet qui sont spécialement conçues pour le marché du courtage immobilier. ID-3 assure les services auprès de plus de 3000 courtiers immobiliers au Québec, Canada.

« Je suis ravi de ce dernier accord d'affiliation avec ID-3, car il rehausse le potentiel d'affaires de tous les participants de notre plateforme. », a déclaré Ghislain Lemire, président-directeur général d'Urbanimmersive. « L'accord d'affilié Urbanimmersive permettra à ID-3 de promouvoir et de vendre les services de photographes immobiliers du réseau grandissant du Marketplace d'Urbanimmersive, devenant ainsi une agence one-stop shop prédominante au Québec, et ce, dès le premier jour. La synergie va d'ailleurs dans les deux sens. Ce même accord permettra également aux photographes affiliés à Urbanimmersive de promouvoir et de vendre les produits et les services de sites web d'ID-3, augmentant ainsi les revenus de chacun d'eux. », ajoute M. Lemire.

L'accord d'affiliation avec ce développeur de sites web immobiliers illustre la façon dont le modèle d'affiliation d'Urbanimmersive peut rapidement augmenter les revenus de la plateforme de contenu marketing de la Société. En permettant à ce développeur de sites web immobiliers d'intégrer facilement la place d'affaires de contenu visuel d'Urbanimmersive à leurs offres de produits et services et de pouvoir en générer des revenus, ce programme d'affiliation permet à Urbanimmersive d'atteindre plus rapidement les professionnels de l'immobilier, avec comme stratégie d'amener cette solution à devenir la norme dans l'industrie de la production et de la publication de contenu immobilier original.

L'accord d'affiliation permettra également à ID-3 d'utiliser la solution de gestion de contenu de blogue immobilier d'Urbanimmersive. À l'aide d'une interface de programmation d'applications (API) développée par Urbanimmersive, ID-3 intégrera une solution « white labelled » de contenus rédactionnels sur les sites web de ses clients. Ce faisant, les clients d'ID-3 obtiennent une section de blogue sur leurs sites web immobiliers et ont accès à toutes les fonctionnalités et les services offerts par la solution de blogue immobilier d'Urbanimmersive. La solution de contenu rédactionnel d'Urbanimmersive comprend la rédaction d'articles immobiliers sur demande, les services de révision, de réécriture et de traduction de textes ainsi qu'une bibliothèque d'articles exclusifs à vendre, prêts à être publiés. Comme pour la place d'affaires de contenu visuel, toutes les transactions pour les services rédactionnels réalisées sur la plateforme de gestion de contenu de blogue d'Urbanimmersive augmenteront le chiffre d'affaires de Société qui prendra alors des frais de transaction, conformément à son modèle de tarification actuel.

En outre, l'accord fournira également aux clients d'ID-3 un accès privilégié à la nouvelle fonctionnalité de retranscription de descriptifs de propriété à vendre à partir de messages vocaux, comme récemment annoncé par Urbanimmersive en collaboration avec Atmanco. (TSX CROISSANCE:ATW) (Voir le communiqué de presse daté du 31 mai 2017).

Jocelyn Archambault, président-directeur d'ID-3 déclare : « C'est toute une réussite pour une plateforme de croître aussi rapidement dans le marché de l'immobilier, ce qui fait que lorsque nous avons été approchés par Urbanimmersive, nous savions que nous devions sérieusement considérer le programme d'affiliation et la décision d'aller de l'avant a donc été évidente. Nous sommes très heureux de joindre cette place d'affaires transformatrice développée par Urbanimmersive et nous avons clairement l'intention de participer activement à son succès historique. »

Plusieurs fournisseurs de contenu visuel ont récemment joint le programme d'affiliation d'Urbanimmersive (voir communiqué de presse), mais ID-3 est le premier développeur de site web immobilier à joindre le programme d'affiliation du Marketplace d'Urbanimmersive et à amener avec lui des revenus récurrents contractuels. Le programme d'affiliation est offert aux fournisseurs prêts à utiliser la solution du Marketplace Urbanimmersive pour 100 % de leurs transactions commerciales immobilières. Le programme d'affiliation offre une interface « white labelled » de commande, présentant uniquement les services offerts par le développeur et ceux de fournisseurs de contenu du Marketplace préalablement qu'il sélectionne. Il fournit également un tableau de bord pour gérer les réservations et les paiements provenant des appels téléphoniques entrants, des courriels et des messages textes.

Conformément à cet accord matériel pour la Société et en contrepartie de l'utilisation exclusive par l'Affilié de la solution Urbanimmersive et du transfert par l'Affilié de ses clients sur la Solution, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX, Urbanimmersive émettra à l'Affilié 1?066 667 d'actions ordinaires de la Société cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole UI.V (les « Actions émises »), pour un montant total de 160?000 $ basé sur le cours de clôture de la TSX-V de 0,15 $ CA pour les actions d'Urbanimmersive. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés. En plus de toute restriction légale, toutes les Actions émises seront assujetties à une période de détention obligatoire et une restriction sur le transfert de dix-huit (18) mois et un jour à compter de la Date d'émission.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en Garde relative aux Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 16:03 et diffusé par :