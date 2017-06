Excelsa Technologies Consulting Inc., dont le siège social est à Ottawa, a maintenant pris le nom de Fifalde Conseil Inc.







OTTAWA, le 6 juin 2017 /CNW/ - Excelsa Technologies Consulting Inc., qui offre des services de gestion des services informatiques et possède des bureaux à Ottawa et à Montréal, a officiellement changé de nom pour devenir Fifalde Conseil Inc. Cette transformation fait partie intégrante des nouvelles initiatives mises en oeuvre par l'entreprise pour axer encore plus ses efforts sur la qualité et la satisfaction de ses clients.

Au cours des dernières années, les avantages stratégiques des conseils en gestion pour la réussite des affaires et de la gouvernance sont devenus indéniables; la demande d'expertise en conseils de gestion a, dès lors, augmenté dans presque tous les secteurs industriels ainsi que dans les ministères gouvernementaux. Pour répondre à cette demande, Fifalde Conseil offre maintenant son expertise et son expérience novatrices en conseils de gestion.

Fifalde Conseil se spécialise dans la gestion de la transformation des lignes d'affaires, qui comprend, entre autres, la gestion des services, des risques et de la sécurité, et offre également des services de formation professionnelle. Pour ce faire, elle utilise des pratiques exemplaires, telles que ADKARMD, Kepner?TregoeMD, ITILMD, TIPAMD, TOGAFMD et PMBOKMD, ainsi que des normes, telles que ISO 9001, 31000 et 22301, et ISO/CEI 20000, 27001 et 38500.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients la bonne expertise, les outils appropriés et le talent des employés de notre nouvelle entreprise. », a déclaré Steve Tremblay, président de Fifalde Conseil Inc. « Comme notre nouveau look inédit en témoigne, nous sommes à l'avant?garde du progrès ». Issue de l'expertise et de l'expérience acquises au cours des 12 années durant lesquelles nous avons aidé nos clients à gérer la transformation de leurs lignes d'affaires, Fifalde Conseil s'inscrit dans la suite logique de l'évolution de l'entreprise. Transformation, tel est le mot d'ordre de cette nouvelle entreprise. En vieil anglais « Fifalde » signifie « papillon ». Alors, Fifalde Conseil prend maintenant son envol, pour aider à votre entreprise à faire de même. »

Fifalde Conseil aide les organisations à évaluer leurs lignes d'affaires, puis à travailler sur tout aspect susceptible de bénéficier d'une amélioration. Elle permet ainsi à ses clients de mieux gérer leurs affaires en cernant les causes premières des problèmes persistants et en traitant systématiquement et efficacement les véritables enjeux.

À propos de Fifalde Conseil Inc.

Fifalde Conseil Inc., dont les bureaux se situent à Ottawa et à Montréal, possède une impressionnante expertise dans tous les secteurs industriels et gouvernementaux et dessert un vaste éventail de clients répartis dans une douzaine de pays. Pour en savoir davantage, veuillez consulter : www.fifalde.com. Contactez-nous à info@fifalde.com, Suivez-nous sur Twitter @ https://twitter.com/fifalde

