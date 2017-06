Fonderie Laperle célèbre le cent cinquantième anniversaire du Canada







STE. CROIX, Québec, 6 juin 2017 /CNW/ -- Fonderie Laperle, l'usine de Bibby-Ste-Croix (une division de Canada Pipe) qui est spécialisée dans la fabrication de cadres, de grilles et de couvercles de trous d'hommes pour les produits municipaux se joint aux festivités du 150e anniversaire des fêtes du Canada. En effet, Bibby-Laperle a été mandaté pour produire un couvercle de trou d'homme pour les célébrations.

« Bibby-Laperle est fière de fabriquer ce couvercle commémoratif qui sera installé dans plusieurs villes de l'est du Canada », a mentionné Tom Leonard, Président de Bibby. « Ce couvercle de rue identifié du logo du 150e anniversaire sera vu par des milliers de Canadiens et de visiteurs qui célébreront le cent cinquantième anniversaire de notre pays. »

C'est important pour le marché de l'est du Canada de choisir un produit qui soit manufacturé au Canada, par des travailleurs canadiens. Le secteur manufacturier est la pierre angulaire de l'économie canadienne. Bibby-Ste-Croix est une entreprise fondée il y a 95 ans et emploie plus de 500 membres dans ses deux fonderies du Québec. Pour chaque emploi créé par Bibby, trois autres emplois sont indirectement créés et contribuent à la croissance de notre économie. Ce qui distingue les produits municipaux de Bibby Laperle des produits de l'importation c'est que ceux de Laperle sont certifiés CSA. La norme CSA garantit l'excellence dans la fabrication. C'est une sécurité pour les villes et les municipalités lorsqu'ils choisissent des produits sûrs et durables qui répondent aux normes strictes de CSA.

À propos de Bibby-Ste-Croix - Bibby-Ste-Croix manufacture des pièces de qualité pour les systèmes de drainage sanitaire, pluvial et de ventilation. Fonderie Laperle manufacture des produits municipaux tels que les cadres, grilles et couvercles de trou d'homme. Bibby-Ste-Croix est une division de Canada Pipe, laquelle est une entreprise appartenant à McWane, Inc. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.bibby-ste-croix.com.

Contact : Pierre Beaudoin

Tél : 418-926-3262/800-463-3480

Courrier électronique : pierre.beaudoin@bibby-ste-croix.com

À propos de McWane - McWane, Inc. est une entreprise familiale dont la maison-mère est basée à Birmingham, Alabama. McWane est le chef de file dans la distribution des eaux potables dans le monde entier et la fabrication de ses produits est sécuritaire pour l'environnement. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.mcwane.com.

