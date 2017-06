Avis aux médias - Lancement de la première politique de développement social







MONTRÉAL, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de la Ville de Montréal, M. Denis Coderre, en compagnie de la responsable du développement social et communautaire ainsi que de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Monique Vallée, et la présidente du Forum régional sur le développement social de l'Île de Montréal, Mme Nathalie Fortin, invite les représentants des médias au lancement de la première Politique de développement social de la Ville de Montréal.

L'événement aura lieu :





Date : Mercredi 7 juin



Heure : 11 h



Lieu : Hall d'honneur de l'Hôtel de Ville

275, rue Notre-Dame Est





La conférence de presse sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube du maire de Montréal, à l'adresse suivante : http://bit.ly/1LekA8U.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 15:00 et diffusé par :