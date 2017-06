Faits saillants de la séance du conseil du 5 juin







Le Plateau ajoutera 2300 stationnements... pour vélos

MONTRÉAL, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le Plateau-Mont-Royal a autorisé une dépense 321 216,53 $ pour ajouter 2300 nouvelles places de stationnement pour vélos, avec 1 000 supports sur trottoirs (2000 places) et 50 supports CYCLOFIXE sur chaussée (300 places). L'arrondissement augmente ainsi son offre de stationnement pour vélos à plus 9000 places sur le domaine public.

« Il est reconnu que la disponibilité du stationnement à destination influence grandement le choix du mode de transport, lorsqu'on planifie un déplacement. Ainsi, en plus d'encourager la population à choisir le vélo (avec tous les bénéfices qui s'ensuivent), la multiplication des supports favorise les commerces sur rue où il devient facile de faire un arrêt, tout en protégeant les jeunes arbres, le mobilier urbain et les clôtures privées, sur lesquels les cyclistes sont autrement susceptibles d'attacher leur monture. Les supports sécuritaires diminuent également les vols de vélos. Tout le monde y gagne! », a mentionné la conseillère responsable des transports actifs, Marianne Giguère.

Un contrat de 305 442,59 $ a été accordé à cet effet à l'entreprise Techno Aire De Jeux inc. pour la fourniture et la livraison des supports à vélos, alors qu'une somme de 15 773,94 $ sera consacrée à l'achat de matériaux.

Le conseil a également pris les décisions suivantes lors de la séance ordinaire tenue le lundi 5 juin à la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, au 465 de l'avenue Mont-Royal Est.

Achat du terrain de l'ancienne station-service

Le conseil a approuvé le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Compagnie Pétrolière Impériale ltée, pour la somme de 2 500 000 $, le terrain de l'ancienne station-service situé sur l'avenue du Mont-Royal Est, entre les rues de Mentana et Boyer, pour offrir à la population un nouveau lieu de rencontre et d'animation qui viendra consolider le caractère particulier de l'avenue. Les citoyens seront consultés sur l'avenir du terrain.

Aménagement de neuf autres ruelles vertes

Le conseil a approuvé une dépense de 432 930,83 $, incluant un contrat de 341 130,83 $ auprès d'Arthier Construction, pour l'aménagement de neuf ruelles vertes aux emplacements suivants :

Masson/Laurier Est/Chabot/ Cartier

Saint-Grégoire/Laurier Est/Papineau/ Marquette

Gauthier/Sherbrooke Est/ Bordeaux / Dorion

/ Gauthier/Sherbrooke Est/ Cartier /Papineau

/Papineau Rachel Est/Gauthier/ Dorion / Cartier

/ Guilbault/Prince-Arthur Ouest/Clark/ Saint-Urbain

Groll/Fairmount Ouest/Esplanade/Jeanne-Mance

Lafrance sud/Marie-Anne Est/Rachel Est

Saint-Christophe/Mont-Royal Est/Marie-Anne Est

La SDC du boulevard Saint-Laurent s'étend à l'avenue Laurier

Le conseil a adopté le règlement 2017-03 modifiant les limites du territoire de la société de développement commercial (SDC) du boulevard Saint-Laurent qui s'étendra dorénavant de la rue Sherbrooke à l'avenue Laurier. À la demande de la SDC, un registre a été tenu le 10 mai dernier relativement à l'agrandissement de son district commercial de l'avenue du Mont-Royal à l'avenue Laurier. Le nombre de commerçants aptes à signer le registre était de 77, et 19 signatures étaient requises pour la tenue d'un scrutin référendaire; comme seulement 9 commerçants se sont prévalus de leur droit de signer ledit registre, il n'y a pas lieu de tenir un scrutin référendaire. L'arrondissement a pu ainsi adopter la résolution reconnaissant les nouvelles limites territoriales de la Société de développement du boulevard Saint-Laurent.

Nouveau passage pour piétons

Dans le but d'améliorer la sécurité des élèves de l'école Saint-Louis-de-Gonzague et des usagers du parc Baldwin, le conseil a édicté une ordonnance établissant l'aménagement d'un passage pour piétons sur la terrasse Mercure, devant l'ancienne rue Franchère, entre les rues Fullum et Chapleau.

Mise à sens unique de la rue Poitevin

Afin de permettre le projet de verdissement proposé par un comité de résidants, et conformément aux recommandations du Service de sécurité incendie (SIM), le conseil a édicté une ordonnance établissant la mise à sens unique en direction sud de la rue Poitevin, entre les rues Gilford et Généreux.

Contributions financières

Le conseil a approuvé l'octroi des contributions financières suivantes :

YMCA du Parc - Programme « Jeunesse » : 55 000 $;

Centre du Plateau - Programme « Jeunesse » : 55 000 $;

Imagerie local des jeunes inc. - Programme « Jeunesse » : 30 000 $;

Maison des jeunes du Plateau inc. - Programme « Jeunesse » : 30 000 $;

Table de quartier Corporation de développement communautaire Action solidarité Grand Plateau - Soutien au développement social : 33 613 $;

Les Amis du Champ des Possibles - Période du 6 juin au 31 décembre 2017 : 20 000 $;

SDC du boulevard Saint-Laurent - Verdissement et entretien du placottoir public : 6 000;

École Saint-Louis-de-Gonzague - Jardin pédagogique : 3 000 $;

Maison de l'Amitié - Frais de permis de construction : 868 $;

Association des commerçants de l'avenue Duluth - Pianos publics : 300 $;

Symfolium - Journée de la Lenteur : 300 $.

Le Plateau Est et les abords des voies ferrées

Le document d'orientation « Le Plateau Est et les abords des voies ferrées » a été déposé au conseil d'arrondissement. Ce document confirme l'élargissement de la démarche de planification du secteur d'emplois du Plateau Est à un plus large territoire de part et d'autre des voies ferrées du Canadien Pacifique (CP) et un regroupement des forces avec l'entrée en scène de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et de la ville centre. Voir communiqué du 5 juin

Le conseil a par ailleurs donné avis de motion et adopté le premier projet du règlement (01-277-80) modifiant le Règlement d'urbanisme afin de revoir les usages autorisés dans les secteurs industriels et commerciaux du secteur d'emplois du Plateau Est. Les modifications proposées visent à y consolider et diversifier les activités économiques, à assurer une meilleure cohabitation des activités économiques, dont celles à caractère industriel, avec les milieux de vie avoisinants, ainsi qu'à élargir l'offre commerciale et de services de proximité. Ce projet de règlement susceptible d'approbation référendaire fera l'objet d'une assemblée publique le mardi 20 juin, à 18 h, au 201 de l'avenue Laurier Est.

Programme de réfection routière (PRR)

Le conseil a autorisé une dépense de 657 078,22 $ pour la réalisation de divers travaux (trottoirs, excavation, entrée charretières, etc.) en 2017 dans le cadre du Programme de réfection routière (PRR). Cette dépense inclut, entre autres, la location de machinerie et d'équipements, l'achat de matériaux et des services de signalisation.

Contrat pour travaux d'aqueduc

Le conseil a octroyé un contrat de 168 323,40 $ à l'entreprise Creusage RL pour des travaux d'excavation pneumatique, la réparation de boîtiers de service d'eau ainsi que le nettoyage et la réparation de boîtiers de vanne du réseau d'aqueduc, et ce, pour 2017 et 2018. L'arrondissement ne dispose ni de la main-d'oeuvre ni de l'équipement nécessaire pour la réalisation de ces travaux qui sont essentiels au bon fonctionnement du réseau d'aqueduc.

Champ des Possibles

Le conseil a octroyé un contrat de services professionnels de 19 439,17 $, à la firme Groupe ABS inc. pour la caractérisation environnementale complémentaire des sols et des matières résiduelles dans le cadre du projet de réhabilitation du Champ des Possibles

Secteur Saint-Viateur Est

Le conseil a adopté le second projet du règlement 2017-05 modifiant le Règlement d'urbanisme (01-277) et le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (2005-18) afin d'identifier un parc sur trois lots publics situés dans le secteur Saint-Viateur Est.

Projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation

5445 et 5455, avenue De Gaspé : autoriser, à certaines conditions, la construction d'une passerelle fermée entre les deux mégastructures, au 10 e étage, et ce, en dérogation à la densité prescrite pour le bâtiment situé au 5455 de l'avenue De Gaspé. Résolution adoptée.

333, rue Prince-Arthur Ouest : autoriser, à certaines conditions, le dépassement de la superficie d'un restaurant autorisé de plein droit, ainsi que l'installation d'un équipement mécanique visible depuis la voie publique. Second projet de résolution adopté avec possibilité de procédures référendaires.

4890, boulevard Saint-Laurent (Espace GO) : autoriser, à certaines conditions, l'agrandissement du théâtre en dérogeant au taux d'implantation et aux usages prescrits. Premier projet de résolution adopté avec possibilité de procédures référendaires. Fera l'objet d'une assemblée publique le mardi 20 juin, à 18 h, au 201 de l'avenue Laurier Est.

5002-5004, boulevard Saint-Laurent : autoriser, à certaines conditions, un usage « studio de production », en dérogeant à la localisation prescrite de l'usage. Premier projet de résolution adopté avec possibilité de procédures référendaires. Fera l'objet d'une assemblée publique le mardi 20 juin, à 18 h, au 201 de l'avenue Laurier Est.

Plans d'implantation et d'intégration architecturale

Le conseil a approuvé les dessins révisés signés et scellés concernant la remise en état et la mise aux normes majeure de l'ancienne caserne 26, située au 2151 de l'avenue du Mont-Royal Est.

Nominations au comité consultatif d'urbanisme (CCU)

Le conseil a nommé deux membres permanentes au CCU, mesdames Marie Garat et Lucie Chicoine, ainsi que quatre membres suppléants, soit mesdames Pascale Busseau et Catherine Orzes ainsi que messieurs Paul Bernier et Geoffrey Diackiw, et ce, pour un mandat de deux ans.

