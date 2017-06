Évaluation juste des apprentissages des élèves : un enjeu qui nous tient à coeur







QUÉBEC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Les députés libéraux membres de la commission de la culture et de l'éducation sont heureux de constater que tout comme eux, les députés de l'opposition ont à coeur la réussite des élèves québécois, et qu'ils partagent également leurs préoccupations sur les allégations de modification des notes dans les écoles du Québec.

Dans les dernières semaines, des enseignants ont souligné une problématique qui irait à l'encontre de la Loi sur l'instruction publique et qui est, selon l'opinion de tous, totalement inacceptable. Les modifications de notes dans le but d'atteindre des cibles de réussite ne sont pas tolérées. Le 30 mai dernier, le ministre de l'Éducation, M. Sébastien Proulx, a déposé une directive qui réitère les rôles et responsabilités de chaque intervenant du milieu scolaire. Cette directive est, à nos yeux, une solution concrète et permanente, qui donne la marge de manoeuvre attendue par les enseignants, qui sont non seulement les plus près de la problématique dénoncée, mais également et surtout de la solution. Le geste posé respecte l'autonomie des enseignants et réitère la confiance qu'a le gouvernement en leur travail et leur jugement.

Les professeurs sont et demeurent les intervenants les mieux placés pour évaluer leurs élèves. Mentionnons d'ailleurs que les principales associations représentant les enseignants ont accueilli avec satisfaction le dépôt de la directive par le ministre.

Certains élus des oppositions ont souligné une autre problématique relative au traitement statistique des notes des examens ministériels, traitement selon lequel des notes de 58% et 59% sont ramenées à 60% de manière systématique. Il ne faut pas négliger le fait que la correction des évaluations se fait par des humains et non des machines et ceci peut mener à certaines variations mineures qui sont corrigées, ainsi, par le traitement statistique afin d'éviter de pénaliser injustement des élèves.

Rappelons que la réussite éducative est au coeur des priorités du gouvernement. Au dernier budget un investissement de 3,4G$ supplémentaires a été annoncé pour améliorer la réussite éducative ainsi qu'un investissement de 1,1G$ sur trois ans en infrastructures, dont 665M$ investis pour les travaux d'été dans les écoles 2017.

