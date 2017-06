Transition énergétique Québec - Nomination des membres de la Table des parties prenantes







QUÉBEC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec institue la Table des parties prenantes qui aura pour fonction de conseiller et d'assister Transition énergétique Québec (TEQ) dans l'élaboration et la révision de son plan directeur et de donner son avis sur toute question que le ministre ou TEQ lui soumettra relativement à la mission ou aux activités de cette dernière.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte?Nord, M. Pierre Arcand, a fait l'annonce aujourd'hui des nominations effectuées par TEQ.

Ces quinze personnes, qui possèdent une expertise particulière dans les domaines de la transition, de l'innovation et de l'efficacité énergétiques sont :

Thibaut Millet, président

François Bernier

Pierre-Yves Boivin

Jean-Marc Carpentier

Josée Chicoine

Yves-Thomas Dorval

Pierre-Serge Labbé

Jean Lacroix Claude Laniel

Sonia Marcotte

Karel Mayrand

Marie-France Patoine

Claude Robert

Marie-Hélène Vandersmissen

Johanne Withmore

Découlant de la politique énergétique 2030 du Québec, l'organisme Transition énergétique Québec a pour mission de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques ainsi que de coordonner la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement.

Citation :

« La création de TEQ constitue la pièce maîtresse de la Politique énergétique 2030. L'institution de la Table des parties prenantes est une étape importante dans la mise en place de la structure de gouvernance complète et intégrée de TEQ. La Table permettra de simplifier le processus d'approbation du plan directeur quinquennal en favorisant la participation active de représentants des différents secteurs aux activités de l'organisme dès l'élaboration de son plan directeur. Je suis convaincu que nous pourrons profiter de l'expertise de ce regroupement d'experts de divers domaines qui proposeront des idées nouvelles afin de favoriser la transition énergétique du Québec ».

Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte?Nord

Faits saillants :

La Loi concernant la mise en oeuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives a institué la société Transition énergétique Québec.

modifiant diverses dispositions législatives a institué la société Transition énergétique Québec. Le Gouvernement du Québec a annoncé le 24 mars dernier que Mme Johanne Gélinas a été nommée au poste de présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec.

La Loi sur Transition énergétique Québec a institué l'organisme de façon officielle.

La Politique énergétique 2030 présente une vision rassembleuse et des cibles ambitieuses proposées par le gouvernement pour opérer une transformation majeure du portrait de l'énergie au Québec : politiqueenergetique.gouv.qc.ca.

