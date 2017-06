Invitation aux médias - HERGÉ à Québec - Au Musée de la Civilisation - 21 juin au 22 octobre 2017







Le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, vous convie à la visite de presse de l'exposition

HERGÉ À QUÉBEC

Le mardi 20 juin 2017, à 11 heures

Au Musée de la civilisation

85, rue Dalhousie, Québec

QUÉBEC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Une occasion unique de découvrir l'art de Georges Remi, alias Hergé, à travers un superbe corpus d'objets, de documents précieux, de dessins originaux et de travaux divers conçus par le père de Tintin. De l'illustration à la bande dessinée en passant par la publicité, le dessin de presse ou de mode et les arts plastiques, faites une incursion dans l'univers de cet artiste aux multiples talents, un dessinateur qui a marqué le neuvième art de sa ligne claire.

L'exposition se poursuivra jusqu'au 22 octobre 2017.

Hergé à Québec, une exposition conçue et réalisée par le Musée Hergé en partenariat avec le Musée de la civilisation, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel. Présentée avec la collaboration d'Air Transat, de l'Office du tourisme de Québec, du Fairmont Le Château Frontenac à titre d'hôtel officiel, de Radio-Canada et du quotidien Le Soleil.

