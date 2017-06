Semaine de la municipalité - La Coalition Poids félicite les municipalités qui s'impliquent pour la santé et le bien-être des citoyens







MONTRÉAL, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine de la municipalité, la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids) tient à souligner le travail de nombreuses municipalités québécoises, qui contribuent chaque jour à la santé et à la prévention de l'obésité et des maladies chroniques. Il est essentiel que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire les soutienne concrètement dans leurs actions, pour permettre au gouvernement d'atteindre les ambitieux objectifs qu'il s'est fixés dans la Politique gouvernementale de prévention en santé.

« Les municipalités ont un rôle stratégique, car leurs interventions ont des impacts immédiats sur le mode de vie des citoyens. Par leurs aménagements, infrastructures et services aux citoyens, elles peuvent agir sur la qualité de l'offre alimentaire, favoriser le transport actif sécuritaire ou faciliter le jeu libre et la pratique d'activité physique. Cette Semaine de la municipalité est une belle occasion de reconnaître leur importance », explique Corinne Voyer, directrice de la Coalition Poids.

De nombreux conseils municipaux adhèrent déjà à l'importance de mettre en place des environnements favorisant les saines habitudes de vie pour leurs citoyens. La Coalition Poids se réjouit de compter une trentaine de partenaires municipaux, dont l'Union des municipalités du Québec. L'appui de ces municipalités à la Coalition Poids témoigne de leur engagement à créer des environnements favorisant les saines habitudes de vie. Pour soutenir les municipalités désirant s'impliquer dans la prévention et la réduction de l'obésité, la Coalition Poids propose d'ailleurs des outils sur son site web, dont des modèles de résolution.

La Coalition Poids est heureuse du travail accompli et encourage toutes les municipalités du Québec à poursuivre et à intensifier leurs efforts afin de promouvoir les saines habitudes de vie. Elle incite aussi Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, à proposer des actions concrètes pour soutenir leurs efforts, notamment dans le cadre du plan d'action de la Politique gouvernementale de prévention en santé, qui a comme objectif de « faire en sorte que 90 % des municipalités de 1 000 habitants et plus adoptent des mesures afin d'aménager des communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux saines habitudes de vie ainsi qu'à la qualité de vie de leurs résidents ». « Le travail des municipalités, destiné à offrir des environnements favorables aux saines habitudes de vie à leurs citoyens, est déterminant. Il faut reconnaître, partager et féliciter leurs efforts, mais il faut surtout assurer un soutien adéquat pour leur permettre de poursuivre et multiplier leurs actions », conclut Corinne Voyer.

Exemples de réalisations remarquables

Depuis quelques années, les accomplissements des municipalités pour la prévention de l'obésité et des maladies chroniques se multiplient. Voici quelques exemples d'actions méritant d'être encouragées.

Quelques actions pour favoriser une saine alimentation

Plusieurs villes, dont Rimouski , Granby et Sherbrooke , ont mis en place des politiques alimentaires.

, et , ont mis en place des politiques alimentaires. Au moins 80 municipalités, Amqui en tête, ont adopté une résolution pour interdire la vente de boissons énergisantes dans leurs établissements et événements municipaux.

en tête, ont adopté une résolution pour interdire la vente de boissons énergisantes dans leurs établissements et événements municipaux. Des municipalités, comme Saint-Basile-le-Grand , Joliette et Boisbriand , se sont engagées à rendre les fontaines d'eau plus accessibles aux citoyens dans les places publiques, pour offrir une alternative saine aux boissons sucrées lorsque la soif se présente.

, et , se sont engagées à rendre les fontaines d'eau plus accessibles aux citoyens dans les places publiques, pour offrir une alternative saine aux boissons sucrées lorsque la soif se présente. De nombreuses villes, comme Montréal, favorisent l'agriculture urbaine ; d'autres, proposent des jardins communautaires. D'autres municipalités, notamment Saint-Félix-d'Otis et Sainte-Julienne , offrent des fruits et légumes gratuitement à leurs citoyens à travers divers projets et jardins collectifs.

Quelques actions pour favoriser l'activité physique

Laval a adopté une Politique de l'activité physique et un Plan de mobilité active .

a adopté une et un . La Ville de Beloeil a mis en place un mécanisme lui permettant d'autoriser et valoriser le jeu libre dans certaines rues résidentielles.

a mis en place un mécanisme lui permettant d'autoriser et valoriser le jeu libre dans certaines rues résidentielles. Des parcs intergénérationnels, des infrastructures sportives et des pistes cyclables ont été aménagés dans plusieurs endroits. Du matériel de sport est également prêté gratuitement aux citoyens dans certaines municipalités.

À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids

Créée en 2006 et parrainée par l'Association pour la santé publique du Québec depuis 2008, la Coalition québécoise sur la problématique du poids réunit plus de 360 partenaires qui visent l'adoption de politiques publiques spécifiques à l'égard des problèmes reliés au poids. Elle agit pour favoriser la mise en place d'environnements facilitant les choix santé et la prévention des problèmes de poids. Pour plus de détails, cqpp.qc.ca.

