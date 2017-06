De jeunes Canadiens se démarquent aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies : 43 nouveaux champions nationaux sont couronnés à Winnipeg







WINNIPEG, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Samedi dernier, Skills/Compétences Canada a publié les résultats finaux des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2017.

Au cours de la dernière semaine, les 550 élèves et apprentis les plus talentueux au pays ont été testés et évalués dans le cadre d'épreuves au Centre RBC de Winnipeg. La liste complète des médaillés est présentée sur le site Web de Skills/Compétences Canada.

Plus de 200 médailles ont été remises aux champions et championnes dans divers domaines de six secteurs spécialisés : le transport, la construction, la fabrication, les technologies de l'information, les services et l'employabilité. Les concurrents et concurrentes ont été évalués selon les normes rigoureuses de l'industrie.

« Devenir champion national en usinage CNC suscite en moi un sentiment extraordinaire », a déclaré Dallas Duncombe, de Winnipeg. « Je suis très fier d'avoir participé aux Olympiades canadiennes des métiers spécialisés et des technologies 2017. J'espère que de nombreux jeunes Canadiens auront l'occasion d'examiner les nombreuses carrières intéressantes qui s'offrent à eux dans les secteurs des métiers spécialisés et des technologies - il existe tellement de possibilités! »

« Quand ils ont annoncé que le Québec remportait la médaille d'argent, j'ai perdu tous mes moyens! L'adrénaline est montée en flèche! C'était sans aucun doute le plus beau moment de ma vie! », a dit Maxime Lelièvre, médaillé d'argent en pâtisserie, du Québec.

Pendant les Olympiades canadiennes, plusieurs personnalités ont participé aux diverses activités Essaie un métier et une technologie, à l'instar d'environ 10 000 visiteurs étudiants originaires du Manitoba - le plus haut taux de participation constaté à ce jour.

Parmi les personnalités présentes figuraient, de HGTV, Mike Holmes Jr., Sherry Holmes, Paul Lafrance et Kate Campbell, ainsi que Jeremy Senaris de MasterChef Canada (troisième saison).

L'honorable Patty Hadju, ministre de l'Emploi, du Développement de la main d'oeuvre et du Travail était à la compétition pour rencontrer les jeunes visiteurs, faire une tournée de l'évènement et parler avec des jeunes femmes travaillant dans des carrières en métiers spécialisés et en technologie lors d'une table ronde diffusée à l'entremise de Facebook live.

En outre, 31 membres d'Équipe Canada WorldSkills 2017 ont participé aux Olympiades canadiennes dans le cadre de leur entraînement en vue du 44e Mondial des métiers, qui aura lieu à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, du 14 au 19 octobre prochains. On peut les suivre dans leur aventure à la page suivante : www.skillscompetencescanada.com/fr/equipe-canada/Mondial du métier, la plus grande rencontre en son genre au monde, se veut une tribune du summum de l'excellence de la formation professionnelle et technique.

Les prochaines Olympiades canadiennes des métiers et des technologies auront lieu à Edmonton, en Alberta, au Centre EXPO, du 3 au 6 juin 2018.

Les Olympiades constituent l'unique compétition nationale pour de multiples domaines spécialisés organisée à l'intention des élèves et des apprentis du pays.

