Les étudiantes et étudiants célèbrent l'annonce de l'Open Textbook Library de l'Ontario







TORONTO, le 6 juin 2017 /CNW/ - La population a accueilli avec enthousiasme aujourd'hui l'annonce par la province et eCampus Ontario de l'Open Textbook Library, une plateforme en ligne qui donnera aux étudiantes et étudiants accès à des ressources éducatives gratuites comme des manuels et d'autre matériel de cours. Cette victoire pour les étudiantes et étudiants des collèges et universités de l'Ontario fait suite aux recommandations d'investissement dans les ressources éducatives libres lors des consultations prébudgétaires provinciales de 2017.

« Les manuels sont devenus un fardeau financier croissant pour les étudiantes et étudiants, qui, parfois, dépensent annuellement des milliers de dollars en matériel de cours, a déclaré Nour Alideeb, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario. L'annonce d'aujourd'hui est un pas opportun dans la bonne voie en vue de rendre l'enseignement supérieur plus abordable et accessible, et faisant économiser chaque année 2,1 millions de dollars aux étudiantes et étudiants. »

La plateforme sera lancée avec 180 manuels scolaires en accès libre, mais le contenu sera élargi par la l'adoption et l'adaptation des ressources éducatives actuelles en formats libre accès. En plus de l'Open Textbook Library, la province a annoncé un montant additionnel d'un million de dollars pour aider les établissements et le corps professoral au développement et à l'examen des manuels scolaires en accès libre. Bien que les étudiantes et étudiants soient enchantés de constater un engagement à l'égard des manuels scolaires en accès libre, ils recommandent vivement à la province de respecter son engagement à la liberté universitaire pour les professeures et professeurs des collèges et universités qui oeuvrent aux projets en libre accès et de s'assurer qu'ils sont partenaires dans cette passionnante initiative.

« L'annonce d'aujourd'hui est le résultat direct du travail et du lobbyisme tout au long de l'année dernière des étudiantes et étudiants qui se sont engagés à recommander au gouvernement d'investir dans les ressources en libre accès, a déclaré Alideeb. « Nous nous réjouissons de constater l'engagement au prix abordable des manuels scolaires dans la province, et nous comptons jouer un rôle intégral dans l'expansion et le développement de l'Open Textbook Library de l'Ontario. »

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario, la plus importante et la plus ancienne organisation étudiante en Ontario, représente plus de 350 000 étudiantes et étudiants des collèges et universités de toutes les régions de la province.

SOURCE Fédération canadienne des étudiantes et étudiants

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 13:08 et diffusé par :