Saint-Léonard devient le premier arrondissement montréalais à adhérer à la Charte sur le bénévolat et les organisations de bénévoles







MONTRÉAL, arrondissement de Saint-Léonard, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Saint-Léonard, par la voix de son maire, M. Michel Bissonnet, et de ses conseillers, Mme Lili-Anne Tremblay, Mme Patricia R. Lattanzio, M. Mario Battista et M. Dominic Perri, a annoncé aujourd'hui son adhésion à la Charte du bénévolat et des organisations de bénévoles. Par ce geste, Saint-Léonard devient ainsi le premier arrondissement montréalais à officialiser son implication en matière de bénévolat et à signifier de telle façon son engagement à soutenir le renouvellement de bénévoles sur son territoire.

Le maire Bissonnet a incité par ailleurs les organismes léonardois à emboîter le pas à cette initiative : « En multipliant les adhésions à la Charte du bénévolat et des organisations de bénévoles, nous reconnaissons collectivement l'apport inestimable des bénévoles dans notre communauté, tout en assurant un environnement favorable à la poursuite de leur engagement. Nous encourageons donc chaleureusement les organismes de Saint-Léonard à y adhérer ».

Service d'accompagnement des organismes

Le renouvellement des bénévoles est devenu un enjeu auquel une majorité d'organismes de Saint-Léonard est confrontée aujourd'hui. Dans ce contexte, l'arrondissement de Saint-Léonard a également annoncé la mise en place d'un nouveau service d'accompagnement qui vise à soutenir ses 70 organismes partenaires dans leurs activités de recrutement.

Par le biais de ce service, les organismes reconnus par l'arrondissement pourront bénéficier gratuitement de l'expertise d'une personne-ressource qui les accompagnera, sur une période de 6 à 8 semaines, dans le développement d'une stratégie de recrutement innovante, personnalisée et adaptée à leurs besoins. Ce service a été élaboré par l'arrondissement, en collaboration avec Sport et Loisir de l'île de Montréal, qui, par ailleurs, prévoit le déployer sur l'ensemble du territoire montréalais.

Initialement prévu dans le Plan d'action MADA - Municipalité amie des aînés - 2014-2017 de l'arrondissement, ce service d'accompagnement s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote mis en oeuvre à l'automne 2016 et à l'hiver 2017 auprès de six organismes léonardois qui se sont dits très satisfaits de leur expérience.

« Nous saluons le leadership de l'arrondissement de Saint-Léonard pour avoir pris l'initiative de soutenir le bénévolat sur son territoire de façon innovante. Les bénévoles sont une ressource inestimable au sein d'une communauté; il faut reconnaître leur engagement, mais surtout, l'encourager et le valoriser au quotidien. L'arrondissement de Saint-Léonard a su adapter ce nouveau service d'accompagnement à sa réalité locale et ainsi assurer sa pérennité. Le succès est tel que nous sommes assurés que d'autres emboîteront le pas », fait valoir madame Josée Scott, directrice générale de Sport et Loisir de l'île de Montréal.

Campagne « Je m'implique à Saint-Léonard »

En plus de son adhésion à la charte et de l'implantation d'un service d'accompagnement, l'arrondissement fera la promotion de l'engagement bénévole, notamment, grâce à la mise en place d'un stand promotionnel et à la distribution d'un nouveau dépliant. Le stand sera présent dès cet été lors des événements organisés dans les parcs de l'arrondissement.

Les citoyens intéressés à devenir bénévoles sont invités à communiquer avec les organismes partenaires de l'arrondissement pour connaître les opportunités de bénévolat offertes. Pour ce faire, ils peuvent visiter le site Web de l'arrondissement à ville.montreal.qc.ca/st-leonard/benevolat.

