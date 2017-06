Jonathan Edwards rejoint WilsonHCG comme vice-président, responsable de la recherche de cadres ; Forbes classe WilsonHCG parmi les meilleures sociétés de recrutement de cadres







TAMPA, Floride, 6 juin 2017 /PRNewswire/ -- WilsonHCG, un leader mondial de solutions de gestion des talents basé à Tampa, en Floride, a le plaisir d'accueillir Jonathan Edwards dans son équipe de direction. M. Edwards occupera le poste de vice-président, en charge de la recherche de cadres, et il sera responsable de mener les efforts globaux de recherche de cadres de l'organisation, du développement des talents et de l'amélioration continue des processus pour cultiver l'offre globale de WilsonHCG.

« Nous sommes ravis d'accueillir Jonathan chez WilsonHCG dans un poste aussi essentiel ; il apporte une passion unique et une expérience très profonde dans notre équipe en pleine croissance, » a expliqué John Wilson, PDG de WilsonHCG. « Alors que nous aspirons à innover le marché et étendre nos capacités de recherche de cadres au niveau mondial, nous sommes fermement convaincus que le sens du leadership de Jonathan nous aidera à atteindre de nouveaux sommets. »

Jonathan est un grand stratège de recherche de cadres et d'acquisition de talent avec plus de 11 ans d'expérience dans l'analyse et le conseil en recrutement. Il rejoint WilsonHCG après avoir travaillé pour Egon Zehnder et plus récemment pour Red Hat, une société de logiciels et technologie S&P 500, où il occupait le poste de responsable de recherche globale de cadres ; l'expertise de Jonathan comprend l'élaboration de stratégies de recherche de cadres et leur mise en place pour des régions variées comme l'Amérique du Nord, EMEA, APAC et LATAM. Au cours de sa carrière, Jonathan a géré le recrutement de cadres dans de nombreux postes essentiels, comme des cadres dirigeants, dans les domaines des TI, des services juridiques, des ventes, du conseil, des services administratifs et de gestion des locaux, de la commercialisation, des ressources humaines ainsi que des données et de l'analyse.

« J'ai hâte de rejoindre une organisation aussi diversifiée et talentueuse que WilsonHCG, » a déclaré Edwards. « J'espère participer à la croissance de nos capacités globales de recherche de cadres tout en scellant notre empreinte comme chercheur de talents inventif et holistique. »

Forbes a classé WilsonHCG parmi les meilleures sociétés de recrutement de cadres des États-Unis, selon la nouvelle liste Forbes 2017. Forbes a travaillé avec la société d'analyse Statista pour dresser la liste des 250 meilleures sociétés. Les résultats se basent sur une étude extensive indépendante de pairs dans laquelle Forbes a identifié et sondé plus de 4 000 responsables de ressources humaines venant d'un grand nombre de corporations, de recruteurs de cadres et de candidats qui ont travaillé avec les recruteurs.

