Le gouvernement du Canada investit dans des recherches qui cerneront les points forts et les lacunes des connaissances sur les technologies de pointe, la résilience en milieu rural et urbain et les défis que pose le marché du travail







Un investissement de 744 000 $ permet aux chercheurs canadiens de donner suite aux occasions et aux enjeux qui se présentent au pays et ailleurs dans le monde

OTTAWA, le 6 juin 2017 /CNW/ - Nous vivons dans un monde qui évolue rapidement, et les avancées qui s'effectuent dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la robotique et les changements climatiques ont des répercussions sur la vie quotidienne des Canadiens. Compte tenu de sa diversité culturelle et sociale, le Canada est bien placé pour donner suite aux occasions et aux enjeux qui se présentent et ainsi assurer la prospérité et la sécurité de la société et l'essor de la classe moyenne.

C'est pourquoi la ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral, par l'entremise du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), investit 744 000 $ dans 30 projets de synthèse des connaissances.

Ces projets aborderont divers sujets, dont les technologies de pointe, la résilience en milieu rural et urbain et l'innovation sociale. L'un des chercheurs subventionnés est Sami Aoun de l'Université de Sherbrooke, qui se penchera sur ce que l'on sait du terrorisme et des mesures permettant de contrer la radicalisation. Une autre chercheure, Stephanie Ben-Ishai de la Faculté de droit Osgoode Hall de l'Université York, examinera les défis que doivent relever les jeunes de la génération Y sur le marché du travail, ainsi que les connaissances financières et l'endettement de ces jeunes. Ses travaux aideront les parties prenantes, les chercheurs et les gouvernements à mieux déterminer ce qu'il faut faire pour réduire les inégalités économiques que subit cette génération.

D'une valeur pouvant atteindre 25 000 $ chacune, les subventions de synthèse des connaissances attribuées permettront aux chercheurs de consolider les connaissances existantes tout en cernant les éléments qui devraient faire l'objet d'autres recherches. Les chercheurs devront tout mettre en oeuvre pour que les résultats de leurs projets soient accessibles à un vaste public, entre autres, aux décideurs de tous les secteurs (public, privé et communautaire).

En regroupant les recherches qui existent sur des sujets importants, le gouvernement positionne le Canada de telle sorte qu'il pourra donner suite aux enjeux soulevés, et ce sont tous les Canadiens qui en bénéficieront.

« Les chercheurs canadiens qui oeuvrent en sciences humaines jouent un rôle essentiel en anticipant les virages culturels, politiques, économiques et démographiques mondiaux et en proposant des manières de s'y préparer. Les connaissances qui émaneront de ces projets fourniront à notre gouvernement les données probantes nécessaires à l'élaboration de politiques et d'outils nous permettant de réagir à ces tendances complexes. Ainsi, nous pourrons assurer un avenir prospère à tous les Canadiens, dont ceux de la classe moyenne. »

- La ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan

« Le CRSH est fier d'appuyer des chercheurs qui s'attaquent aux défis de demain. Ces projets nous permettront de mieux saisir les liens existant entre des facteurs complexes susceptibles de façonner l'avenir du Canada. »

- Le président du CRSH, Ted Hewitt

Un rapport bilan qui fera état des constatations émanant des projets subventionnés sera publié au printemps 2018.

Le CRSH est l'organisme subventionnaire du gouvernement fédéral qui favoriser et soutient la recherche et la formation en recherche de niveau postsecondaire en sciences humaines.

Le CRSH consacre plus de 350 millions de dollars par année au soutien qu'il apporte à plus de 8 300 projets de recherche.

