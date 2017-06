La technologie nucléaire canadienne contribue aux plans de croissance de l'énergie propre de la Chine







BEIJING, Chine, le 6 juin 2017 /CNW/ - Le resserrement des liens entre le Canada et la Chine dans le secteur des technologies propres est une priorité pour le gouvernement du Canada. L'industrie nucléaire canadienne peut, à ce titre, jouer un rôle clé en aidant la Chine à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques, tout en créant de nouvelles occasions d'affaires et des emplois pour les Canadiens de la classe moyenne.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jim Carr, a salué aujourd'hui la signature d'un accord entre SNC-Lavalin du Canada et la Société nucléaire nationale de la Chine (China National Nuclear Corporation) pour la mise en place d'une technologie de pile à combustible de pointe dans les deux réacteurs CANDU actuellement en activité en Chine. La technologie prolongera la durée de vie utile des réacteurs, améliorera les marges de sécurité de ces derniers et permettra l'introduction de combustible à l'uranium recyclé dans les réacteurs à partir de 2018.

Conscient de l'énorme potentiel du marché chinois, le gouvernement du Canada déploie des efforts concertés pour montrer que le pays est prêt à faire des affaires et à franchir une autre étape dans ses rapports commerciaux avec la Chine. Le ministre Carr est parti pour une mission de sept jours en Chine à la tête d'une délégation composée de plus de 50 représentants d'entreprises canadiennes des secteurs de l'énergie, des forêts et des technologies propres, d'organisations autochtones et de gouvernements provinciaux, dans le but de créer de nouvelles occasions d'affaires et d'investissements et de mettre en valeur la diversité du talent, des innovations et du savoir-faire canadiens.

L'accord sur l'approvisionnement en énergie nucléaire annoncé aujourd'hui témoigne d'une autre avancée dans les rapports entre SNC-Lavalin et ses partenaires chinois, rapports qui continueront de se resserrer puisque la Chine prévoit de construire au moins 100 réacteurs dans les prochaines décennies.

Fondé en 1911, SNC-Lavalin est l'un des plus grands groupes d'ingénierie et de construction au monde. Ses équipes, composées d'environ 35 000 employés répartis dans une cinquantaine de pays, fournissent des services d'ingénierie, de construction et de gestion à des clients de quatre secteurs - le pétrole et le gaz; les mines et la métallurgie; les infrastructures; et l'électricité.

Citations

« Le Canada est reconnu mondialement comme un fournisseur de ressources énergétiques, de technologies et de services stable, fiable et performant, et notre gouvernement continuera à promouvoir notre savoir-faire en matière d'énergie nucléaire propre et sûre. L'engagement du Canada à élargir son partenariat énergétique avec la Chine comporte un important volet énergie nucléaire, un secteur dans lequel nos deux pays jouissent depuis longtemps de relations fructueuses. »

Jim Carr

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« SNC-Lavalin est fière de franchir une nouvelle étape vers l'utilisation de combustibles de remplacement dans ses réacteurs CANDU actuels. Grâce à nos progrès technologiques, conjugués à nos partenariats avec l'industrie nucléaire chinoise, la Chine disposera d'une source d'énergie à faibles émissions de carbone sûre et efficiente pour les décennies à venir. »

Preston Swafford

Chef des opérations nucléaires et vice-président directeur pour l'énergie nucléaire

SNC-Lavalin

