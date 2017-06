Alimentation Couche-Tard agrandit ses installations lavalloises pour accueillir 200 nouveaux employés







LAVAL, QC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Lors d'un point de presse qui a eu lieu ce matin aux installations d'Alimentation Couche-Tard, le maire de Laval, Marc Demers a pu constater l'avancement des travaux d'agrandissement de l'entreprise. L'événement s'est déroulé en présence du fondateur et président exécutif du conseil d'Alimentation Couche-Tard, Alain Bouchard, et du chef de la direction financière d'Alimentation Couche-Tard, Claude Tessier. L'agrandissement de 40 % à la bâtisse existante permettra d'accueillir 200 nouveaux employés et consolidera les activités de l'entreprise sur le territoire lavallois à compter de juillet prochain.

« La vision que nous avions il y a plus de 35 ans lorsqu'Alimentation Couche-Tard a été créée s'est matérialisée grâce à la force de notre réseau qui n'a cessé de grandir. Nous sommes aujourd'hui un chef de file mondial de l'industrie du commerce de l'accommodation. Avec nos 12 500 magasins rassemblant 105 000 employés dans 24 pays et régions à travers le monde, nous continuons d'exporter notre modèle et nous sommes fiers de dire que tout a commencé ici, à Laval », souligne Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d'Alimentation Couche-Tard.

« C'est une excellente nouvelle pour Laval. Je suis ravi de constater que les nouvelles acquisitions et l'essor d'Alimentation Couche-Tard à l'international rejaillissent sur Laval. Bientôt, 200 nouveaux emplois de qualité s'ajouteront aux 300 existants. C'est grâce à des projets semblables que l'économie lavalloise se porte bien et connaît une croissance soutenue au niveau de l'emploi. Nous en sommes fiers », a mentionné le maire de Laval, Marc Demers.

« L'agrandissement du centre de services de Laval devenait un impératif pour continuer de s'adapter à l'évolution constante de notre réseau et pour maintenir des services de haute qualité en adéquation avec notre croissance mondiale. Ainsi, 200 nouveaux emplois seront créés, ce qui aura des répercussions économiques positives pour la Ville de Laval et le Québec », a ajouté Claude Tessier, chef de la direction financière d'Alimentation Couche-Tard.

« De plus en plus, Laval évolue sous le signe du renouveau pour ses citoyens et ses entreprises, qui y trouvent, plus que jamais, un environnement propice où prendre racine et se réaliser. Bonne nouvelle, nous avons convenu avec Alimentation Couche-Tard que le stationnement sera libre aux citoyens les jours fériés et en dehors des heures d'affaires afin d'accéder au bois de l'Équerre », a ajouté M. Demers.

À propos du Service du développement économique de la Ville de Laval

Le Service du développement économique de la Ville de Laval assure la promotion et le développement économique de Laval par la recherche de nouveaux investissements, l'accueil et le soutien des entreprises et des entrepreneurs afin de stimuler la croissance des emplois et des entreprises aux bénéfices durables des Lavallois. Plus de détails à www.lavaleconomique.com.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Alimentation Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société (magasins corporatifs). En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et en Irlande, en plus d'avoir une présence importante en Pologne.

On trouvera de plus amples renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. au http://corpo.couche-tard.com.

