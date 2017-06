Le ministre Luc Fortin annonce une aide financière de 2,8 M$ pour l'agrandissement du Centre culturel de Lévis







LÉVIS, QC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 2,8 M$ à la Ville de Lévis pour l'agrandissement du Centre culturel afin d'accueillir l'école de danse Élédanse et l'école de musique l'Accroche Notes, qui occupent présentement les locaux de la Maison de la musique Bernard-Bonnier, à Lévis.

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, en a fait l'annonce ce matin, en présence du maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier.

Ce montant s'inscrit dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications (MCC).

Citations :

« Il était important pour notre gouvernement de participer à ce projet afin de doter le territoire de la Chaudière-Appalaches d'un équipement culturel majeur accessible à toute la collectivité. Cet investissement permettra au Centre culturel de mieux desservir sa clientèle, en particulier les jeunes, grâce à des espaces parfaitement adaptés à la formation et à la pratique de la musique et de la danse. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Les écoles Élédanse et Accroche Notes ont une réputation bien établie dans la région de la Chaudière-Appalaches. Elles jouent depuis des années un rôle essentiel dans l'éveil à la pratique artistique et dans la vitalité culturelle des Lévisiennes et des Lévisiens. L'aide financière accordée permettra à plus de gens de la région de profiter de leurs excellents services. »

Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Avec ce nouveau centre de formation, la clientèle lévisienne en danse et en musique aura bientôt accès à des locaux conçus spécifiquement pour leurs besoins, tout en répondant à la croissance fulgurante de la demande pour les services d'enseignement. Merci au ministre de la Culture et des Communications, M. Luc Fortin, pour son appui tout au long de la planification de ce magnifique projet. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Faits saillants

Depuis 2006-2007, Élédanse et l'Accroche Notes reçoivent chacune du MCC un soutien financier annuel de 22 900 $ dans le cadre du Programme d'aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art.

Lien connexe :

Programme Aide aux immobilisations

