Un nouveau rapport mondial de l'AARP évalue l'état de préparation de 12 nations en vue du doublement de la population âgée de plus de 60 ans au cours de la prochaine génération

Le rapport Aging Readiness and Competitiveness (ARC - État de préparation en vue du vieillissement et compétitivité) examine les défis et les opportunités présentées par l'augmentation massive de la population âgée de plus de 60 ans dans le monde et la façon dont 12 nations y répondent

WASHINGTON et PARIS, le 6 juin 2017 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport complet, publié aujourd'hui par l'AARP, examine les niveaux de préparation de 12 nations (Brésil, Canada, Chine, Allemagne, Israël, Japon, Corée, Mexique, Afrique du Sud, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis) en vue des immenses défis auxquels sont confrontées leur sociétés et économies, alors que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus dans leurs populations devrait plus que doubler au cours de la prochaine génération d'ici 2050, selon les prévisions des Nations Unies, de la Banque mondiale et autres.

Le Rapport Aging Readiness and Competitiveness (ARC) de l'AARP, (qui peut être consulté en ligne à l'adresse aarpinternational.org/arc), mené en collaboration avec FP Analytics, examine chaque nation dans quatre secteurs clés : 1) Communauté et infrastructure sociale, 2) Possibilité de production et rendement économique, 3) Soins de santé et bien-être, et 4) Engagement technologique, notant des progrès constructifs, des domaines susceptibles de soulever des préoccupations et des évolutions importantes.

Bien que l'ARC ne cherche pas à classer ou à noter les nations qu'elle évalue, pour chacun des quatre secteurs, elle place chacune d'entre elles dans l'une des trois catégories suivantes : les chefs de file, les nations dynamiques (par exemple, celles qui réalisent des progrès notables) ou les retardataires. Pour ceux habitués à la prédominance américaine dans des études de ce genre, le rapport ARC Report évalue les États-Unis comme chef de file dans un seul secteur (engagement technologique) et l'évalue comme retardataire dans les soins de santé et le bien-être, à l'instar de l'Afrique du Sud et du Brésil.

Répondant à l'accent international de l'ARC Report, qui évalue 12 nations, la PDG de l'AARP, Jo Ann Jenkins, a déclaré : «?Les défis et les opportunités présentées par la croissance massive de la population âgée de plus de 60 ans est un phénomène mondial : il ne connaît véritablement pas de frontières?».

Alors que les écarts nationaux dans les résultats de l'ARC sont nets, un certain nombre de points communs sont apparus :

Les femmes ont des conditions plus difficiles que les hommes dans pratiquement chaque nation. Elles s'occupent de manière disproportionnée des enfants et des membres de la famille plus âgés tout en étant capables, en même temps, de gagner leur vie. Par ailleurs, comme les femmes qui sont en mesure de travailler gagnent souvent moins bien leur vie que les hommes, les contraintes financières auxquelles elles font face dans leurs vieux jours sont proportionnellement plus difficiles.

Les personnes âgées de toutes ces nations préféreraient «?vieillir chez elles?», mais cela entraîne ses propres défis, en particulier en ce qui concerne l'isolement et la mobilité, tant au niveau individuel qu'à l'échelle de la société.

Internet et la connectivité numérique ont produit, comme on pouvait s'y attendre, une grande variété de ressources pour l'emploi et la communication, mais dans de nombreux pays, les personnes âgées n'ont pas accès au net.

Certains chiffres sont saisissants : en Turquie et au Mexique, près de 90 pour cent des personnes de plus de 65 ans n'ont jamais utilisé Internet?; en Chine, elles sont plus de 85 pour cent?; au Brésil, elles sont plus de 75 pour cent, et même aux États-Unis, plus de 30 pour cent des plus de 65 ans ne sont pas connectés.

«?Le défi de l'habileté numérique, qui est le degré de confiance des personnes âgées dans l'utilisation de la technologie, est réel, répandu et troublant?», a déclaré la directrice générale de FP Analytics, Claire Casey. «?L'une des principales conclusions de l'ARC est que les nations du monde entier doivent s'employer à traiter la question de l'habileté numérique, qui tient autant d'un problème culturel que d'un problème technologique.?»

Bien que le rapport ARC soit impartial dans son évaluation des défis formidables présentés par les populations vieillissantes (en particulier ceux liés à l'hébergement, la mobilité, l'isolement, la situation financière et les soins de santé), il identifie également un ensemble convaincant d'évolutions positives.

«?Bien que les défis présentés par une population vieillissante soient importants, certaines des stratégies les plus intéressantes pour les relever commencent modestement et utilisent l'infrastructure existante pour relever un défi émergeant?», a déclaré Casey. «?Une parfaite illustration de ce phénomène est le ''Service de veille'' du Japon qui recourt aux facteurs de la nation, complétés par des dispositifs intelligents, pour prendre des nouvelles des adultes plus âgés pendant leur tournée.

Pour un coût très modeste, les personnes peuvent ajouter ce service?; cela constitue un moyen très simple et efficace de s'assurer que les personnes âgées isolées vont bien?», a déclaré Casey. «?Une des choses que l'AARP et nous-mêmes souhaitons faire avec l'ARC est d'impulser une nouvelle réflexion. Ici aux États-Unis, où le service postal américain est confronté à une baisse de son chiffre d'affaires, quelque chose de similaire au Service de veille du Japon ou, tout du moins, l'idée d'utiliser des ressources existantes pour relever les défis émergeant pourrait être une discussion intéressante.?»

