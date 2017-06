Coup d'envoi des jeux pour Mountain Dew avec le parrainage de trois équipes mondiales éminentes de sports électroniques







DEW renforce son soutien aux jeux grâce aux franchises professionnelles Team Dignitas, Splyce et Team SK Gaming

PURCHASE, New York, 6 juin 2017 /PRNewswire/ -- Mountain Dew® a accueilli trois poids lourds des sports électroniques mondiaux - Team Dignitas, Splyce et Team SK Gaming - sur sa plateforme de sports électroniques en pleine expansion. Ces nouveaux partenariats vont offrir aux joueurs de la planète des contenus exclusifs et l'accès à certains des meilleurs joueurs et célébrités des sports électroniques au monde, par le biais du canal Twitch de Mountain Dew, www.twitch.tv/mtndew.

Team Dignitas est l'équipe de sports électroniques internationale et renommée, qui est détenue et gérée par les 76ers de Philadelphie, une franchise de basketball de la NBA. Basée aux États-Unis, Splyce a noué des partenariats avec l'entreprise Delaware North et avec les Bruins de Boston, une franchise professionnelle de hockey sur glace. Enfin Team SK Gaming est basée en Allemagne et est l'une de plus vieilles et grandes équipes de sports électroniques au monde. Mountain Dew a choisi ces équipes en raison de leur style novateur, de leurs réalisations et, en fin de compte, parce qu'elles épousent la philosophie de la marque DEW.

« Nous sommes ravis d'élargir le soutien que nous apportons aux sports électroniques à travers ces partenariats avec trois équipes d'ampleur planétaire », déclare Manos Spanos, directeur sénior du marketing à l'échelle internationale chez Mountain Dew. « Les partenariats avec les fers de lance du secteur et les intégrations authentiques en adéquation avec les valeurs principales de Mountain Dew et qui répondent aux attentes des joueurs et de la nation DEW vont continuer à inspirer l'entreprise que nous sommes. »

En 2016, Mountain Dew a créé la Mountain Dew League (MDL), une ligue de jeux professionnelle et compétitive qui a un seul objectif en tête : aider les joueurs amateurs à devenir professionnels. En partenariat avec ESL, la plus grande entreprise de sports électroniques au monde, Mountain Dew et la ligue de l'E-Sports Entertainment Association (Association du divertissement offert par les sports électroniques, soit ESEA selon l'anglais) apportent aux équipes de joueurs amateurs l'opportunité de se qualifier directement pour une place dans la ligue professionnelle de Counter-Strike : Global Offensive (CS :GO) d'ESL.

Suite au succès remporté pendant la première année, MDL revient pour une nouvelle saison avec un plus grand nombre d'équipes, un contenu unique en son genre, des séances de formation et des projecteurs braqués sur les joueurs. Le tout est conçu pour aider les joueurs à acquérir de nouvelles compétences en termes de jeux. Vous pouvez voir la saison actuelle de la ligue MDL sur Twitch, https://www.twitch.tv/esea, hebdomadairement, du mardi au jeudi.

Mountain Dew est un acteur clé dans le monde des jeux depuis 2003. Ce rôle est dû non seulement à son arôme spécifique Game Fuel, mais aussi à ce que la marque a noué des partenariats avec des titres et des systèmes au succès populaire, et avec des plateformes de jeux telles que Twitch. Mountain Dew va continuer à repousser les limites et à explorer de nouveaux territoires dans le jeu, dans l'optique d'apporter aux joueurs occasionnels, amateurs et professionnels la possibilité de vivre des expériences, des formations et des opportunités uniques en leur genre.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo (NYSE : PEP) font la joie des consommateurs dans plus de 200 pays et régions du globe un milliard de fois par jour. En 2016, PepsiCo a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 63 milliards de dollars, grâce à un large portefeuille de produits alimentaires et de boissons où l'on retrouve Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker et Tropicana. Le portefeuille de produits PepsiCo comprend une vaste gamme d'excellents produits alimentaires et de boissons savoureuses. Il englobe 22 marques différentes, dont chacune réalise plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel selon les estimations des ventes.

Au coeur de la stratégie PepsiCo, on trouve la devise « Performance with Purpose » (Donner un sens à la performance), notre credo fondamental selon lequel le succès de notre entreprise est inextricablement lié à la durabilité du monde qui nous entoure. Nous croyons qu'améliorer constamment les produits que nous commercialisons, agir de manière responsable pour protéger notre planète et valoriser les personnes du monde entier est ce qui permet à PepsiCo de diriger une entreprise mondiale et prospère qui crée de la valeur à long terme pour la société et nos actionnaires. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.pepsico.com.

À propos de Team Dignitas

Team Dignitas est une équipe internationale de sports électroniques. Elle représente l'une des marques les plus emblématiques et reconnaissables dans le secteur des jeux professionnels. Gérée par des professionnels chevronnés du secteur du jeu, à savoir le président du conseil Greg Richardson, le président-directeur général Jonathan Kemp et le président Michael O'Dell, le groupe international de joueurs très talentueux et impliqués de Team Dignitas est reconnu dans le monde entier pour les efforts qu'il consacre à remporter des tournois. La marque Team Dignitas jouit d'une position novatrice et authentique, ce qui offre une opportunité en or aux partenaires qui cherchent un portail direct sur le marché du jeu et des sports électroniques. Team Dignitas a originellement été formée en septembre 2003 par la fusion de deux équipes du jeu Battlefield 1942. En septembre 2016, la nouvelle Team Dignitas a fusionné avec le sommet de l'équipe puissante League of Legends et a été rachetée par une équipe de la NBA (National Basketball Association), les 76ers de Philadelphie. Team Dignitas rejoint ainsi un groupe de sociétés holdings novatrices et compétitives dirigées conjointement par l'associé général Josh Harris et par l'associé David Blitzer. Parmi elles, on trouve les Devils du New Jersey de la Ligue nationale de hockey, Crystal Palace, un club évoluant dans le championnat d'Angleterre de football et le Prudential Center, un stade omnisports haut de gamme offrant 18 000 places assises, situé à Newark, New Jersey.

À propos de Splyce

Créée en 2015, Splyce est l'une des meilleures associations professionnelles de sports électroniques au monde. Ses joueurs se battent pour remporter neuf des plus grands titres en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine et Corée du Sud. Récemment, Splyce a noué un partenariat avec l'entreprise Delaware North et les Bruins de Boston dans le but d'utiliser les ressources des sports traditionnels pour renforcer l'organisation en plein essor. Splyce s'est donné pour mission de devenir la première étape localement basée dans la région de la Nouvelle-Angleterre. Pour cela elle crée une base de supporteurs locaux en s'appuyant sur l'implication de ceux-ci, ainsi que sur des évènements locaux et une stratégie axée sur Boston en Amérique du Nord. Splyce est une organisation nord-américaine dont la portée s'étend au monde entier. Récoltant de bons résultats dans des jeux tels que Call of Duty (Finalistes des plus grands mondiaux, actuel Championnat du monde), World of Warcraft (Championnat du monde), League of Legends (Finalistes des plus grands européens) et Starcraft 2 (Championnat du monde dans les trois premiers championnats), Splyce a consolidé sa place comme une force avec laquelle il faut compter dans les jeux compétitifs.

À propos de SK Gaming

SK Gaming est une grande organisation de sports électroniques et l'une des marques les plus reconnues dans les jeux vidéo où la concurrence est rude. Fondé en 1997, Schroet Kommando était alors un groupe d'amis passionnés. C'est désormais une entreprise prospère de sports électroniques qui possède des bureaux à Cologne, en Allemagne, et à Los Angeles, en Californie.

Au cours des vingt dernières années, SK Gaming a réussi à gagner plus de 60 grands titres de championnat et des millions de prix en numéraire dans diverses disciplines. SK a dominé plusieurs titres de sports électroniques avec la légendaire équipe suédoise de Counter-Strike, rapha (pseudonyme de Shane Hendrixson), la superstar de Quake, les jumeaux de la FIFA, sa division de Warcraft III de longue date ou encore les héros brésiliens de Global Offensive d'aujourd'hui, entre autres. Parallèlement à cela, SK a permis à certaines des personnalités les plus emblématiques de l'histoire de sports électroniques de s'épanouir et elle a été pionnière du secteur sur de multiples fronts, comme concurrent ambitieux et comme entreprise innovante.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/519786/Mountain_Dew_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 12:00 et diffusé par :