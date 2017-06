Avis aux médias - La ministre McKenna célébrera la Journée de l'air pur avec l'organisme Éco Héros et des élèves de la région







OTTAWA, le 6 juin 2017 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, participera à une cérémonie de plantation d'arbres avec un organisme de conservation destiné aux jeunes, Éco Héros, à l'école élémentaire Corpus Christi. La ministre McKenna fera ensuite une annonce pour souligner l'importance de se rapprocher de la nature et de protéger l'air pur du Canada. Les élèves auront la chance de pouvoir interagir avec des animaux indigènes amenés par les représentants d'Éco Héros et d'en apprendre plus sur leurs liens avec l'air pur et l'habitat.

Activité : Plantation d'arbre et annonce dans le cadre de la Journée de l'air pur Date : Le mercredi 7 juin 2017 Heure : 9 h (HAE) Lieu : École Corpus Christi

798, rue Lyon Sud

Ottawa (Ontario)

