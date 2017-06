La Ville de Montréal lance Mémoires d'immigrations - Le site Internet sur l'histoire des communautés de Montréal







MONTRÉAL, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - M. Dimitrios (Jim) Beis, membre du comité exécutif, responsable des communautés d'origines diverses ainsi que de l'approvisionnement, des sports et loisirs, et Mme Manon Gauthier, membre du comité exécutif, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme, accompagnés par Mme Marie-Aline Vadius, présidente du Conseil interculturel de Montréal, ont procédé aujourd'hui au dévoilement du site Internet Mémoires d'immigrations.

Le site Mémoires d'immigrations se veut une vitrine et un média de communication de l'histoire et du patrimoine immigrants. Projet réalisé par le Centre d'histoire de Montréal, il se veut une porte d'entrée virtuelle municipale pour découvrir l'histoire de l'immigration par des textes illustrés, rigoureux et attrayants.

Le site s'insère dans le cadre plus global du projet du site Mémoires des Montréalais, lancé par le Centre d'histoire de Montréal en juin 2016 et réalisé en collaboration avec le Service des technologies de l'information. Le volet Mémoires d'immigrations est construit avec du contenu original d'histoires; il aborde le thème immigration par des lieux, personnes, groupes, événements de toute époque et comble une partie du besoin visant à valoriser un aspect moins connu de l'histoire des Montréalais.

« Ce sont justement ces pans méconnus de l'Histoire de Montréal - et plus spécifiquement de celle des immigrants qui l'ont marquée et en ont changé le cours - que se propose de nous faire découvrir le site Internet Mémoires d'immigrations dévoilé aujourd'hui. Ce site nous suggère un rendez-vous tant avec l'histoire des gens qui sont arrivés depuis le tout début de la colonie qu'avec ceux qui s'y sont implantés plus récemment », a déclaré M. Dimitrios (Jim) Beis, membre du comité exécutif, responsable des communautés d'origines diverses.

« Si Montréal porte fièrement son titre de métropole culturelle, c'est aussi grâce à la présence à la rigueur de la recherche documentaire et à l'effort déployé pour garder le fil de notre patrimoine historique. Les célébrations du 375e anniversaire de Montréal sont là pour nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons, et que Montréal s'est bâtie depuis ses débuts sur la présence et la contribution des communautés d'origines diverses », a ajouté Mme Manon Gauthier, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif de la Ville.

Mémoires d'immigrations, c'est un média de l'histoire et de la mémoire des Montréalais, raconté sous forme de rubriques illustrées (articles, photos, vidéos) qui se rapportent à la vie quotidienne, aux commerces, aux lieux de culte, aux personnages et autres aspects de la vie des immigrants.

Le Centre d'histoire de Montréal a pour mission de faire connaître, comprendre et apprécier de l'ensemble des Montréalais et des visiteurs, la ville d'aujourd'hui et la diversité de ses patrimoines, en montrant comment l'histoire des gens qui ont habité et qui habitent encore Montréal a façonné l'environnement urbain, laissé des traces et défini l'identité de la Métropole. Pour ce faire, il s'intéresse à la fois aux patrimoines matériel et immatériel de la ville et à ceux des citoyens qui détiennent, eux aussi, des aspects significatifs de la mémoire de Montréal. Il offre son expertise et travaille souvent en collaboration avec les groupes qui désirent retracer leur histoire et la diffuser. Il contribue ainsi à mettre en valeur la diversité culturelle de Montréal et promeut une meilleure compréhension interculturelle parmi les citoyens.

« Le Conseil interculturel de Montréal est très heureux de l'aboutissement du projet et de la mise en ligne du site Mémoires d'immigrations. Le Conseil a souhaité que Montréal se dote d'une telle plate-forme, ayant pour objectif premier de constituer et conserver une mémoire, documentée, de l'arrivée et de la présence des diverses communautés culturelles dont les membres composent l'identité de notre ville. Le Centre d'histoire de Montréal a su capter des éléments significatifs de notre héritage commun, soit l'arrivée de vagues successives d'immigrants et de leur insertion à Montréal, qui a évolué en une métropole ouverte, aux multiples visages, où le monde entier y est représenté », a ajouté Mme Marie-Aline Vadius, présidente du Conseil interculturel de Montréal.

Pour visionner le site Mémoires d'immigrations : ville.montreal.qc.ca/memoiresdimmigrations

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 11:17 et diffusé par :