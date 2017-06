Le président du conseil souligne la persévérance scolaire des jeunes Montréalaises et Montréalais







MONTRÉAL, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - M. Frantz Benjamin, président du conseil de ville, souligne en cette fin d'année scolaire la persévérance de plus de deux cents élèves de niveau secondaire de la grande région de Montréal en les accueillant à l'hôtel de ville. Une réception a été offerte hier aux élèves de la Pointe-de-l'Île, et aussi le vendredi 9 juin aux élèves de la commission scolaire de Montréal ainsi que le jeudi 15 juin aux élèves de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Le mardi 20 juin, ce sera au tour des élèves des commissions scolaires English-Montréal et Lester B. Pearson, auxquels se joindront les jeunes boursiers du Gala de la persévérance scolaire, spécial 375e, du Fonds 1804.

« Il est important de saluer la persévérance de ces jeunes Montréalais et Montréalaises qui ont travaillé avec assiduité et détermination pour réussir leur apprentissage scolaire. En les accueillant à l'hôtel de ville, nous leur levons notre chapeau afin de souligner les efforts qu'ils ont déployés dans la réussite de leur cheminement scolaire. Nous profitons également de l'occasion pour saluer l'engagement constant du personnel enseignant et de leurs parents qui les appuient sans relâche dans leur apprentissage quotidien », de déclarer M. Frantz Benjamin, président du conseil de ville.

Également présente lors des accueils, Mme Erica Duchesne, élue responsable de la Politique de l'enfant souligne que « Bien que l'éducation ne soit pas de compétence municipale, il n'en demeure pas moins que l'avenir des jeunes Montréalais et Montréalaises, et leur réussite scolaire, est au coeur des priorités de la Ville et nous entendons assumer pleinement notre leadership pour favoriser leur développement et leur épanouissement. C'est dans cet esprit que nous avons ciblé des mesures bien précises en matière de persévérance et de réussite scolaire dans le Plan d'action de notre Politique de l'enfant. »

Rappelons que la mise en oeuvre du Plan d'action de la Politique de l'enfant exige la collaboration de partenaires qui agissent dans le domaine de l'éducation tels que le Réseau réussite Montréal et le Club des petits déjeuners qui ont reçu un appui financier de la Ville de Montréal pour des actions ciblées dans des écoles de quartiers défavorisés.

C'est la troisième année que le Bureau de la présidence du conseil offre une réception protocolaire à l'intention des jeunes « persévérants » de Montréal à la fin de l'année scolaire. Cette initiative du président du conseil permet de saluer le travail accompli par les commissions scolaires de l'île de Montréal en matière de persévérance scolaire.

SOURCE Ville de Montréal

