Un « ange gardien » pour le lac Supérieur, une élève activiste, un pôle de jardinage communautaire, une ferme en milieu urbain et un enseignant inspirant du secondaire reçoivent des prix nationaux pour leur action écologique







Les prix Les Héros de chez nous de Jour de la Terre Canada soulignent et célèbrent l'action des leaders environnementaux

TORONTO, le 6 juin 2017 /CNW/ - Jour de la Terre Canada (JTC), avec l'appui de la Fondation RBC, de Mill Street Brewery et d'ImpôtExpert, est heureux d'annoncer qu'Emmanuelle Melis, de Toronto (Prix jeunesse), Jean Hall-Armstrong, de Thunder Bay (Prix individuel), The Riverwood Conservancy, de Mississauga (Prix de groupe), Fresh City Farms, de Toronto (Prix pour petite entreprise), et David Gordon (Prix pour enseignant), de Pickering, ont été choisis au titre de lauréats des prix Les héros de chez nous 2017.

« Ce programme de prix a pour but de souligner et célébrer les efforts des héros locaux du Canada qui font bouger les choses pour aider la planète, souvent sans rémunération ni publicité pour leur travail acharné », explique Deb Doncaster, présidente de Jour de la Terre Canada. « Cette année, nous avons ajouté à notre palmarès le Prix pour enseignant(e), et les réalisations de nos finalistes et lauréats nous ont vraiment impressionnés. »

Tous les lauréats des prix Les Héros de chez nous reçoivent une statuette de conception exclusive ainsi qu'un prix en argent de 5 000 $. Le lauréat du Prix jeunesse peut soit faire don de son prix en argent à un groupe ou une cause écologique de son choix, soit l'investir dans une bourse d'études postsecondaires; le lauréat du Prix individuel doit faire don de son prix en argent à un groupe ou une cause écologique de son choix; le lauréat du Prix de groupe peut s'en servir pour soutenir ses travaux en cours; le lauréat du Prix pour enseignant(e) peut en faire don à son école pour soutenir des activités écologiques ultérieures; quant au Prix pour petite entreprise, il doit servir à réaliser un changement opérationnel qui amènera l'organisation à réduire son impact sur l'environnement.

Les lauréats se verront remettre leur prix à l'occasion d'une cérémonie organisée par Jour de la Terre Canada, le 14 juin 2017 à Toronto, qui sera animée par la jeune militante et ambassadrice de ME to WE Hannah Alper. L'auteur de livres pour enfants Kenneth Oppel prononcera le discours principal, et la triple médaillée olympique Silken Laumann fera une apparition spéciale et recevra un prix distinct pour ses réalisations exceptionnelles.

Le programme de prix Les Héros de chez nous a été établi en 2004 par Jour de la Terre Canada pour reconnaître et célébrer les leaders environnementaux qui encouragent la prise de conscience et l'action durable au sein de leur collectivité.

Voici les lauréats de cette année :

Emmanuelle (Emma) Melis, chef de l'ÉcoÉquipe de son école secondaire, a dirigé de fructueuses collectes de fonds au profit d'oeuvres de bienfaisance environnementales et a réuni assez d'argent pour installer un poste de remplissage de bouteilles d'eau à son école. De plus, elle a conçu des systèmes de compostage et de recyclage et les a mis en place dans des écoles élémentaires et secondaires de sa localité. Elle anime actuellement une série de projections de films écologiques pour les jeunes, en plus d'écrire et d'illustrer une série de livres pour enfants intitulée The Climate Change Chronicles (Chroniques des changements climatiques).

Jean Hall-Armstrong copréside le comité consultatif public pour le plan d'action sur le rétablissement à Thunder Bay et est membre du conseil d'intendance environnementale du district de Thunder Bay et de Thunder Bay Field Naturalists. Cette organisatrice communautaire mène la lutte contre la pollution dans les Grands Lacs. Elle a dirigé une initiative visant à éliminer le rejet d'effluents bruts dans le lac Supérieur, ce qui a permis de nettoyer 50 000 mètres cubes de sédiments contaminés par le créosote, d'assainir l'eau du lac et d'accroître les populations de poissons de la région.

The Riverwood Conservancy est un groupe actif de bénévoles de Mississauga qui organise, entre autres activités, des promenades dans la nature et des soirées d'observation astronomique, tout en consacrant des milliers d'heures au rétablissement des habitats naturels, à la plantation d'essences d'arbres indigènes et à l'approvisionnement de la banque alimentaire locale. Plus de 50 000 membres de la collectivité ont participé aux efforts menés par cette société de conservation.

Fresh City Farms est une entreprise de production, d'approvisionnement et de distribution spécialisée dans les fruits et légumes frais, produits localement et principalement issus de l'agriculture biologique. Elle propose aussi des repas complets ayant la plus petite empreinte de carbone possible. Le personnel fait les livraisons à vélo ou en véhicule électrique et l'entreprise encourage la cueillette des produits dans des dépôts centralisés, afin de réduire les émissions au minimum. Le toit de la serre de Fresh City Farms est équipé de panneaux solaires; à l'intérieur, un système d'irrigation goutte à goutte réduit la consommation d'eau. L'entreprise évite à tout prix les emballages jetables; elle est reconnue pour vendre ses soupes et salades dans des pots Mason réutilisables. Les aliments en excès sont vendus à des fabricants de jus ou de confitures ou simplement donnés au personnel ou à des organismes communautaires. L'entreprise ouvre régulièrement ses portes aux bénévoles et aux étudiants qui souhaitent s'informer des pratiques agricoles durables.

David Gordon enseigne à l'école secondaire Dunbarton, où il dirige aussi le conseil étudiant pour l'environnement. Il a joué un rôle de premier plan en aidant les membres du conseil à adopter un parc voisin et à le revitaliser en y aménageant un jardin pour pollinisateurs et 300 arbres d'essences indigènes, en plus d'installer des panneaux informatifs sur place. En 2015, il a aussi aidé un groupe d'élèves à lancer la Greenbelt Youth Charter, où 100 invités de la collectivité et huit ONG se sont réunis pour écouter des conférences sur l'importance de soutenir la Ceinture de verdure de l'Ontario.

Pour obtenir plus de détails sur le programme de prix Les Héros de chez nous de Jour de la Terre Canada, veuillez consulter le site earthday.ca/heros/.

Voici la liste des autres finalistes du concours Les Héros de chez nous 2017 de Jour de la Terre Canada :

Prix jeunesse : Hayley Todesco, de Calgary (Alberta), et Maya Burhanpurkar, d'Oro-Medonte (Ontario);

Prix individuel : Lisa Scott, de Summerland (Colombie-Britannique), et Bruce Mackenzie, de Grimsby (Ontario);

Prix de groupe : Clean Annapolis River Project, d'Annapolis Royal (Nouvelle-Écosse) et Rivers Collegiate, de Rivers (Manitoba);

Prix pour petite entreprise : Passive Design Solutions, de Hubley (Nouvelle-Écosse), et Sawmill Sid Inc., de Mississauga (Ontario);

Prix pour enseignant(e) : Ann Jackson, de Russell (Ontario), et Pascale Baillargeon, d'Iqaluit (Nunavut).

Jour de la Terre Canada

Fondé en 1990, Jour de la Terre Canada (JTC) est un organisme de bienfaisance national qui inspire et soutient des gens de partout au pays dans leur effort de se rapprocher de la nature et de bâtir des collectivités résilientes. Nous menons une campagne annuelle pour le Jour de la Terre ainsi que des programmes permanents gratuits qui encouragent les gens de tout âge à sortir à l'extérieur et à interagir avec l'environnement naturel, démarche qui suscite à son tour un engagement durable et une motivation intrinsèque envers la conservation et la saine gestion.

