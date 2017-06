CNA Hardy annonce la création d'une nouvelle filiale européenne au Luxembourg







LONDRES, le 6 juin 2017 /PRNewswire/ -- CNA Hardy, prestataire leader d'assurance commerciale spécialisée en faveur des clients des marchés du Lloyd's et des entreprises, annonce son intention d'établir une nouvelle filiale européenne au Luxembourg.

David Brosnan, PDG de CNA Hardy, a déclaré : « Notre activité consiste à fournir à nos clients de la certitude, et compte tenu du contexte politique de plus en plus incertain, nous devons faire en sorte d'agir dès aujourd'hui afin de fournir une continuité à nos employés, à nos clients et à nos courtiers. Le Luxembourg est la juridiction idéale pour notre base européenne en raison de son emplacement géographique situé entre trois de nos bureaux d'Europe continentale, de son environnement économique et politique stable, ainsi que de l'approche professionnelle du régulateur luxembourgeois. Nous recruterons une équipe de direction locale qui sera basée au Luxembourg et qui intégrera les fonctions de risque, de finance et de conformité. »

Dino Robusto, président et PDG de CNA, a déclaré : « À l'issue du résultat du référendum de l'an dernier, nous avons débuté une planification afin d'être sûrs de conserver la capacité de souscription et de service de notre activité dans l'Union européenne. Nous sommes engagés en faveur de nos activités en Europe et nous appuyons sur notre portée mondiale. Le fait d'établir une nouvelle filiale au Luxembourg augmentera notre capacité à atteindre précisément cet objectif. »

Le processus de création est d'ores et déjà en cours, et devrait s'achever d'ici le début de l'année 2019.

À propos de CNA Hardy

CNA Hardy, qui agit via Hardy (Underwriting Agencies) Limited et CNA Insurance Company Limited, filiales britanniques indépendantes détenues en pleine propriété, est un prestataire leader d'assurance commerciale spécialisée en faveur des clients des marchés du Lloyd's et des entreprises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de CNA Hardy à l'adresse www.cnahardy.com.

Au service des entreprises et des professionnels depuis 1897, CNA est la 14e plus grande compagnie d'assurance commerciale des États-Unis. Les produits d'assurance de CNA comprennent des gammes commerciales standard, des gammes spécialisées, le cautionnement, l'assurance maritime et d'autres couvertures de biens et dommages. Les services de CNA incluent la gestion du risque, des services d'information, la souscription, le contrôle des risques et la gestion des réclamations. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de CNA à l'adresse www.cna.com. « CNA » est une marque de service déposée par CNA Financial Corporation auprès de l'Office des brevets et des marques des États Unis d'Amérique. Certaines filiales de CNA Financial Corporation utilisent la marque de service « CNA » dans le cadre de leurs activités de souscription d'assurance et de gestion des réclamations.

CNA Insurance Company Limited (numéro d'enregistrement de la société : 950) et Hardy (Underwriting Agencies) Limited (numéro d'enregistrement de la société : 1264271) sont autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority (numéros de référence respectifs des sociétés : 202777 et 204843). CNA Services (UK) Limited (numéro d'enregistrement : 8836589). « CNAHardy » est un nom de commerce de CNA Insurance Company Limited et de Hardy Underwriting Group PLC (qui comprend Hardy (Underwriting Agencies) Limited et Hardy Underwriting Asia PTE). Numéro d'enregistrement TVA : 667557779.

Les sociétés mentionnées ci-dessus sont toutes enregistrées en Angleterre et possèdent leur siège social au 20 Fenchurch Street, Londres, EC3M 3BY.

Standard : +44 (0)20 7743 6800 Fax : +44 (0)20 7743 6801

