SI Group se classe dans les 10 premiers pour cent au monde sur le plan de la responsabilité sociale des entreprises

La société reçoit sa deuxième médaille d'argent d'EcoVadis lors de la Journée mondiale de l'environnement

SCHENECTADY, New York, 6 juin 2017 /CNW/ - SI Group, l'un des principaux concepteurs et fabricants au monde d'intermédiaires chimiques, de solutions et de résines de spécialité, a reçu sa seconde cote Argent en matière de responsabilité sociale des entreprises d'EcoVadis, une organisation internationale qui accorde des cotes de durabilité aux chaînes d'approvisionnement mondiales. SI Group se classe parmi les 10 premiers pour cent parmi plus de 30?000 sociétés du monde entier mises sous évaluation par EcoVadis.

La feuille de pointage d'EcoVadis évalue la responsabilité sociale des entreprises (RSE) selon les pratiques environnementales, éthiques et sociales des fournisseurs dans plus de 150 catégories d'achat et 110 pays. La méthodologie d'EcoVadis couvre 21 critères individuels répartis dans quatre thèmes, y compris l'environnement; les pratiques commerciales équitables; l'éthique et les pratiques commerciales équitables; et la chaîne d'approvisionnement. Cette méthodologie s'appuie sur les normes internationales en matière de responsabilité sociale des entreprises, le Global Compact des Nations Unies, et la norme ISO 26000, couvrant 150 catégories de dépenses et 140 pays. Pour obtenir plus d'information, visitez www.ecovadis.com.

« Bien faire tout en faisant le bien n'est pas seulement une philosophie d'affaires; c'est un impératif moral », déclare Frank Bozich, président et chef de la direction à SI Group. « Nous croyons de tout coeur que le secteur privé devrait contribuer à résoudre les enjeux du monde, et cette réussite passe notamment par de solides relations avec des fournisseurs responsables dont les valeurs s'alignent sur les nôtres. Nous sommes honorés de recevoir cette cote pour la seconde année, car cet accomplissement démontre notre engagement ferme envers la gestion étroite de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle planétaire. »

En plus de cette reconnaissance par EcoVadis, SI Group est membre du programme Responsible Care® de l'American Chemistry Council depuis plus de 25 ans. Responsible Care® est une initiative axée sur le rendement en matière de santé et sécurité qui améliore justement la santé et la sécurité des employés, des collectivités et de l'environnement dans son ensemble, faisant avancer l'industrie vers un avenir plus sécuritaire et plus durable.

À propos de la Journée mondiale de l'environnement

La Journée mondiale de l'environnement est la journée la plus importante des Nations Unies pour promouvoir la prise de conscience à l'égard de l'environnement et la protection de celui-ci partout dans le monde. Depuis son lancement en 1974, elle est devenue une plateforme mondiale pour sensibiliser le public largement célébrée dans plus de 100 pays. Apprenez-en plus à http://www.worldenvironmentday.global/.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial dans le secteur du développement et de la fabrication d'intermédiaires chimiques, de résines spéciales et de solutions chimiques qui sont essentiels à la qualité et la performance d'innombrables produits industriels et de produits de consommation. SI Group, dont le siège social est établi à Schenectady, à New York, a été fondée en 1906. Elle est une société familiale qui compte plus 2?800 employés partout dans le monde. SI Group exploite 20 usines de fabrication réparties sur cinq continents et a atteint un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de dollars. En 2017, SI Group a remporté le prix Argent sur la responsabilité sociale d'entreprise remis par EcoVadis et elle se classe parmi les 10 pour cent des meilleures entreprises sur un total de plus de 30?000 sociétés à l'échelle mondiale. SI Group est la substance à l'intérieur. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.siigroup.com.

