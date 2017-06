TC Transcontinental en 22e position au sein du prestigieux classement Corporate Knights 2017 des 50 entreprises citoyennes les plus responsables au Canada







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 juin 2017) - TC Transcontinental (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B) est fière d'annoncer qu'elle a de nouveau relevé le défi en méritant une place, et ce, pour une 14e fois, au sein du prestigieux classement des 50 entreprises citoyennes les plus responsables au Canada de Corporate Knights. TC Transcontinental s'y est illustrée régulièrement au fil des ans et gravit les échelons du classement en 2017, passant de la 40e position en 2016 à la 22e cette année.

« C'est toujours avec beaucoup de fierté que TC Transcontinental voit son nom inscrit au réputé classement de Corporate Knights, a dit François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Nous sommes persuadés que les procédures mises en place sont porteuses et que nos efforts assidus pour demeurer une solide entreprise citoyenne responsable nous permettent de nous démarquer dans l'industrie. Nous nous y appliquons de manière concertée au sein de toutes nos équipes, ainsi qu'avec nos clients et nos fournisseurs. Avec conviction, nous poursuivons cette année notre plan de responsabilité sociale de l'entreprise 2016-2018 qui nous permet de générer en continu des résultats durables. »

Le palmarès Corporate Knights, qui en est à sa 16e édition, a pour but de mesurer la performance sociale, environnementale et de gouvernance des entreprises canadiennes. Pour connaître tous les détails entourant ce classement, cliquez ici. (EN ANGLAIS SEULEMENT)

Pour consulter le plan de responsabilité sociale de l'entreprise 2016-2018, cliquez ici.

Profil de TC Transcontinental

Premier imprimeur au Canada oeuvrant dans les domaines de l'impression, de l'emballage souple, de l'édition et des médias numériques, TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. La Société s'est d'ailleurs engagée auprès de ses parties prenantes à agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires et philanthropiques.

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte près de 8000 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2016. Site www.tc.tc

