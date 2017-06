Trame verte et bleue - Inauguration d'un nouveau parc riverain à L'Ange-Gardien







L'ANGE-GARDIEN, QC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, a participé aujourd'hui, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, à l'inauguration officielle du nouveau parc riverain, l'Espace Filion, dans la Municipalité de L'Ange-Gardien.

Ce projet, qui s'inscrit dans la volonté de mettre en place un ensemble d'espaces publics aménagés sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), soit la trame verte et bleue, a bénéficié d'une aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) de 475 000 $. Cette contribution s'ajoute à celles de la CMQ et de la Municipalité, pour un investissement total de plus de 1,4 million de dollars.

Situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent, ce nouvel espace public comprend des aires de détente, un accès au fleuve ainsi qu'une piste multifonctionnelle reliant le parc à l'avenue Royale et à la véloroute Marie-Hélène-Prémont.

Citations :

« Le fleuve fait partie de l'identité de L'Ange-Gardien. C'est pourquoi y avoir accès est si important. L'Espace Fillion est issu du désir de la communauté de s'approprier cette fenêtre sur le Saint-Laurent et les nouvelles installations permettront à tous d'en profiter. Cet ajout au réseau de la trame verte et bleue est une excellente nouvelle pour tous les citoyens et citoyennes de la Côte-de-Beaupré. »

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire

de la ministre du Tourisme

« Le réseau de la trame verte et bleue permet de mettre en valeur le fleuve et de bonifier l'offre récréotouristique de la région. Le parc est un ajout intéressant, notamment pour la Côte-de-Beaupré, en raison de son lien avec la véloroute qui amène les cyclistes de la chute Montmorency jusqu'au pied du mont Sainte-Anne. Je suis donc fier de l'appui du gouvernement à ce projet. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable

de la région de la Capitale-Nationale

« Ce nouveau parc en bordure du fleuve témoigne de l'engagement du gouvernement envers le développement durable. La création de la trame verte et bleue dans la grande région de Québec illustre bien le lien de partenariat entre le gouvernement et les municipalités qui réalisent ensemble des projets porteurs pour la population. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Faits saillants

Les travaux du parc riverain à L' Ange-Gardien ont débuté en août 2016 et se sont terminés en avril 2017.

ont débuté en août se sont terminés en avril 2017. La véloroute Marie-Hélène-Prémont permet de parcourir, sur une distance

de 55 kilomètres, le coeur des premiers villages de la Nouvelle- France sur une des plus vieilles routes du pays, l'avenue Royale. L'Espace Filion s'intègre à ce parcours et apporte à ses utilisateurs un nouvel accès au fleuve.

de 55 kilomètres, le coeur des premiers villages de la Nouvelle- sur une des plus vieilles routes du pays, l'avenue Royale. L'Espace Filion s'intègre à ce parcours et apporte à ses utilisateurs un nouvel accès au fleuve. Ce nouvel espace public fait partie des 13 projets retenus par la CMQ pour structurer la trame verte et bleue associée aux espaces naturels, au fleuve, aux lacs et aux rivières de la région. Le but étant de relier ces lieux naturels aux réseaux pédestres et cyclables existants pour en assurer une plus grande accessibilité.

Ces projets contribuent à la mise en oeuvre du Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMQ, lequel est entré en vigueur le 15 juin 2012.

Le MAMOT a signé, en mars 2013, un protocole d'entente avec la CMQ pour le financement de projets qui permettront d'implanter la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain.

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 10:45 et diffusé par :