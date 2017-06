Le gouvernement du Canada appuie la tenue d'événements Aboriginal Business Match en Saskatchewan







SASKATOON, le 6 juin 2017 /CNW/ - Des communautés autochtones de l'ensemble du Canada et des entreprises de tous les secteurs se réuniront en vue d'alimenter de nouvelles occasions d'affaires avec des acteurs novateurs nouveaux sur les marchés. L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé une contribution de 20 000 dollars à la Saskatchewan Indian Equity Foundation Inc. (SIEF) pour la tenue de deux événements Aboriginal Business Match (ABM) en Saskatchewan.

ABM Spotlight: Agriculture & Manufacturing mettra en contact des décideurs communautaires, nationaux et internationaux désireux de bâtir un environnement commercial plus compétitif et de profiter de renseignements essentiels sur les marchés. Les événements ABM Spotlight facilitent la rencontre d'entreprises et d'organisations communautaires autochtones et non autochtones de tous les secteurs, y compris du secteur du développement agricole innovateur et des technologies de fabrication de pointe. Les possibilités offertes aux participants incluent l'établissement de coentreprises dans une diversité de secteurs, de la production de cultures ou de bétail à la fabrication de machinerie, en passant par les transports, ainsi que des programmes de formation en équipement industriel et l'établissement de partenariats dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense.

Les événements ABM Spotlight sont axés sur les industries de pointe qui présentent des possibilités exceptionnelles et offrent des occasions de jumelage productif avec des entreprises revêtant un intérêt particulier pour les communautés autochtones, les intervenants clés et les partenaires de l'industrie.

« Les Canadiens autochtones forment le segment de population à la croissance la plus rapide du pays et ont un rôle important à jouer dans la prospérité économique du Canada. Notre gouvernement est déterminé à investir dans des possibilités qui aideront les peuples autochtones à améliorer la qualité de vie de leurs collectivités, tout en bâtissant un Canada plus fort, plus uni et plus prospère. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« ABM constitue le moyen le plus complet pour créer des contacts avec les décideurs communautaires prêts à accueillir des entreprises. Le but est de bâtir des relations entre les communautés autochtones et le secteur privé. Tous les participants à ABM ont la possibilité d'échanger sur des possibilités de développement d'entreprise et d'y participer. ABM crée pour les participants une atmosphère où tous sont gagnants. »

- Terry K. Brodziak, directeur général, Saskatchewan Indian Equity Foundation Inc.

