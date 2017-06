Inauguration du parc riverain Espace Fillion - Nouveau parc récréotouristique situé à L'Ange-Gardien







QUÉBEC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de L'Ange-Gardien, monsieur Pierre Lefrançois, le conseil municipal et les organismes partenaires du projet sont heureux d'inaugurer le parc riverain Espace Fillion, un nouveau parc récréotouristique situé dans la municipalité de L'Ange-Gardien.

Initié dans le cadre du protocole d'entente pour la mise en place d'une trame verte et bleue sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, le parc riverain Espace Fillion permettra la préservation et la mise en valeur d'un milieu naturel exceptionnel et le développement récréotouristique de la région par la création d'un accès direct au fleuve Saint-Laurent.

Ce projet de parc riverain, ayant également comme objectif l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de L'Ange-Gardien, a été réalisé de concert avec plusieurs acteurs et organismes de la région tels la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), le gouvernement du Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec, Développement Côte-de-Beaupré et la MRC de La Côte-de-Beaupré, Boralex et la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré.

« Nous sommes très fiers de ce projet qui rend à la communauté et aux visiteurs l'accès à un site patrimonial remarquable. C'est une fenêtre qui dévoile des scènes splendides du fleuve, de la flore et de la faune. L'Espace Fillion s'inscrit comme point d'ancrage dans la mémoire collective en comptant renouveler annuellement un événement d'autrefois, la traditionnelle Traversée du pont de glace », a indiqué le maire de L'Ange-Gardien, monsieur Pierre Lefrançois.

Se voulant un lieu de détente, propice à l'animation culturelle en toutes saisons et mettant en valeur le fleuve, cet espace attrayant accueille un pavillon multifonctionnel et des aménagements sensibles au paysage et riches de toute l'histoire du lieu défini par l'eau à proximité.

Le résultat d'une collaboration de longue date

La construction de ce parc riverain est l'aboutissement d'un travail concerté et d'une volonté de valoriser le site de la traversée du pont de glace. Ce projet fait partie de la trame verte et bleue métropolitaine, un vaste réseau d'espaces naturels et récréatifs reconnu comme un des principaux outils de mise en valeur du Plan métropolitain d'aménagement et de développement du territoire de la CMQ. Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) y a consacré une somme de 425 000 $, la CMQ une somme de 212 500 $ et la Municipalité de L'Ange-Gardien a déboursé une somme de 863 074 $ dans ce projet d'envergure jusqu'à maintenant.

À ces montants s'ajoutent des participations financières de 121 034 $ par la MRC Côte-de-Beaupré dans le cadre du Fonds de développement régional, de 11 124 $ par Développement Côte-de-Beaupré, de 25 000 $ par la compagnie Boralex, ainsi que 25 000 $ par la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré. La Commission de la capitale nationale du Québec a pour sa part accompagné la municipalité dans la réalisation de ce projet.

Pour en savoir plus sur la Municipalité de L'Ange-Gardien, consultez le www.langegardien.qc.ca et suivez-nous sur Facebook.

SOURCE Municipalité de L'Ange-Gardien

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 10:45 et diffusé par :