Nouvelle ligne de production chez Aliments Ultima à Granby : 14 M $ d'investissement pour soutenir l'innovation

LONGUEUIL, QC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Aliments Ultima investit 14,4 M$ pour implanter une nouvelle ligne de production de yogourts à boire et optimiser ses procédés à son usine de Granby. De cette somme, 10,8 M$ provient de l'entreprise, alors qu'Investissement Québec octroie un prêt sans intérêt de 3,6 M $. L'investissement permettra de créer entre 35 et 40 postes.

« Dans le marché hautement concurrentiel du yogourt, l'innovation nous permet de poursuivre notre croissance, souligne Martin Parent, président d'Aliments Ultima. Non seulement nous devons servir les consommateurs qui sont constamment à l'affût de nouveaux produits, mais nos installations doivent être extrêmement efficaces afin de maintenir nos relations avec nos clients. »

Aliments Ultima produit 30 % du yogourt consommé au Canada. Depuis le lancement de la marque iögo en 2012, l'entreprise n'a cessé d'innover, notamment en enrichissant sa gamme de yogourts de nouveaux formats, comme les pochettes, ou de produits tendance, comme les smoothies. C'est notamment le succès de ces produits qui est à l'origine de l'investissement annoncé aujourd'hui, puisque la capacité maximale de production de yogourts à boire avait été atteinte. La nouvelle ligne de production soutiendra la croissance d'Aliments Ultima, tout en permettant à l'entreprise de répondre à l'engouement pour les produits à boire.

L'innovation chez Aliments Ultima est intégrée dans tous les secteurs de l'organisation. L'entreprise fait d'ailleurs de l'amélioration continue des opérations une priorité. Au terme de l'implantation des nouveaux équipements et de l'optimisation des procédés découlant de l'investissement de 14,4 M $, le nombre de contenants produits par semaine à l'usine de Granby passera de 2,7 millions à 4,8 millions. Cette optimisation des coûts d'exploitation permettra à l'entreprise de réinvestir davantage dans la création de nouveaux yogourts.

En 2016, Aliments Ultima a d'ailleurs consacré 12 M$ à l'innovation, tant en recherche et développement qu'en marketing et mise en marché. Le succès de l'entreprise passe avant tout par l'innovation, ce qui se reflète dans la synergie des actions déployées pour offrir une gamme variée de produits de qualité qu'affectionnent des consommateurs de tout âge. De fait, iögo est appréciée autant des milléniaux que des baby boomers selon une étude de Nielsen parue en 2016. « Au-delà de la somme considérable dévolue à l'innovation, la force d'Aliments Ultima se traduit surtout par la capacité de l'organisation à transformer de nouvelles idées en produits commercialisés qui satisfont les consommateurs et répondent à leurs besoins. On ne parle pas d'innovation en silo mais d'un véritable fil conducteur au sein de l'entreprise », explique Guy Belletête, cofondateur de l'Institut de développement des produits, qui s'intéresse à l'innovation et à l'esprit entrepreneurial des entreprises et organismes québécois comme vecteurs de développement.

À propos d'Aliments Ultima

Aliments Ultima est une compagnie de transformation agroalimentaire pancanadienne solidement implantée au pays et reconnue comme talentueux bâtisseur de marques de yogourt (iögo et Olympic), comme innovateur agile qui agit positivement sur la croissance de la catégorie du yogourt, pour sa proximité avec le consommateur et les communautés et comme un producteur compétitif constamment ouvert à de nouvelles façons de faire. Aliments Ultima dont le siège social est à Saint-Hubert (Qc), emploie quelque 660 personnes au Canada, exploite deux usines (Granby, Qc et Delta, C.-B.) et compte 3 bureaux de ventes au pays.

Aliments Ultima est une compagnie privée avec des racines coopératives puisqu'elle est détenue à parts égales par deux coopératives laitières canadiennes soit Agropur et Agrifoods. De fait, elle est la seule grande entreprise manufacturière de yogourt de propriété entièrement canadienne. Toute la production, la recherche et le développement, et le marketing de ses produits sont pensés ici, réalisés par des gens d'ici.

