Une visibilité sans précédent pour le FME







MONTRÉAL, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Fière de soutenir le Festival de musique émergente (FME) d'Abitibi-Témiscamingue pour une dixième année consécutive, Québecor renouvelle son partenariat pour les trois prochaines années et lance une campagne promotionnelle sans précédent pour faire rayonner cet événement à travers le Québec. L'édition 2017 du FME se tiendra à Rouyn-Noranda du 31 août au 3 septembre et permettra au public de découvrir une panoplie d'artistes de la relève musicale. L'an dernier, ce sont près de 30 000 festivaliers qui ont participé à cette grande célébration nationale de la découverte musicale.

« Québecor a à coeur de contribuer à la promotion de la musique d'ici et à l'épanouissement des artistes de la relève. C'est pourquoi nous sommes un fidèle partenaire du FME depuis 10 ans. Ce rendez-vous rassembleur, aujourd'hui d'envergure nationale, permet d'ouvrir nos horizons musicaux et d'apprécier toute la créativité des musiciens de la relève, a déclaré le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau. J'invite toute la population québécoise à venir en Abitibi-Témiscamingue cet été pour y découvrir de nouveaux coups de coeur musicaux. »

Québecor vibre au son de la musique d'ici

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Québecor à favoriser l'essor de la relève musicale au Québec. En effet, l'entreprise a déployé ce printemps une vaste campagne promotionnelle à l'échelle du Québec intitulée On vibre au son de la musique d'ici, afin de mettre en lumière des festivals de musique de différentes régions du Québec, dont le FME qui a pour ambassadeur l'auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier.

Le FME met en vedette plus d'une soixantaine d'artistes et de formations musicales originaires du Québec, du Canada, des États-Unis et même de l'Europe. L'événement promet d'entremêler les styles, en passant entre autres du rock au métal et de la pop au hip-hop. Pour en savoir plus sur le FME et pour connaître la programmation de l'édition 2017, visitez le www.fmeat.org.

