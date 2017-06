Le Conseil de la Nation huronne-wendat reçoit 71 702 $ pour le démarrage d'une cuisine communautaire pour aînés







QUÉBEC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Pour briser l'isolement et améliorer l'alimentation des personnes aînées de la communauté de Wendake, le Gouvernement du Québec apporte une aide financière de 71 702 $ au Conseil de la Nation huronne-wendat pour le démarrage d'une cuisine communautaire qui leur est destinée. Cette aide est accordée dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA), volet Soutien aux actions communautaires.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, et la députée de Chauveau, Mme Véronyque Tremblay.

Grâce à cette initiative, une quarantaine de personnes aînées de Wendake bénéficieront des services d'une cuisine communautaire afin d'améliorer la qualité de leur alimentation et de créer de nouveaux liens. Ce projet sera réalisé en collaboration avec le Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent. Cet appui financier fait suite à l'annonce, le 6 février dernier, d'un investissement de 9 305 664 $ pour la mise en oeuvre de 94 nouveaux projets s'inscrivant dans le volet Soutien aux actions communautaires du programme QADA.

Citations :

« Favoriser le mieux-être des personnes aînées et leur participation sociale est au coeur des priorités de notre gouvernement. Avec le programme Québec ami des aînés, nous soutenons donc des projets qui contribuent à créer des milieux de vie où ces personnes peuvent s'épanouir et participer plus activement à la société. C'est grâce aux différents partenariats établis avec des acteurs locaux et régionaux engagés, tels que le Conseil de la Nation huronne-wendat, que nous pouvons considérablement améliorer la qualité de vie des aînés du Québec. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

« Je remercie sincèrement le Conseil de la Nation huronne-wendat et le Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent pour ce projet inspirant. Comme vous le savez, une saine alimentation, accompagnée d'une vie active, diminue le risque de maladies et contribue grandement au maintien d'une bonne santé. C'est donc un plaisir pour notre gouvernement d'appuyer ce projet qui favorisera un vieillissement actif au sein de la communauté de Wendake. »

Véronyque Tremblay, députée de Chauveau

Faits saillants :

Le programme QADA s'adresse principalement aux organismes à but non lucratif qui offrent des services et des activités aux personnes aînées. Il constitue l'un des leviers d'action privilégiés par la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble - Chez soi, dans sa communauté, au Québec .

. Le volet Soutien aux actions communautaires appuie cinq types de projets, soit des initiatives à caractère expérimental, le démarrage d'une activité, l'ajout d'une activité complémentaire à celles qui existent, l'adaptation ou la modification d'activités déjà offertes par l'organisme ainsi que le déploiement d'activités expérimentées et éprouvées.

Lien connexe :

Programme Québec ami des aînés - Volet Soutien aux actions communautaires :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/qada-soutien-actions-communautaires/Pages/index.aspx

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 10:53 et diffusé par :