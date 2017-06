La SAAQ innove encore - La réalité virtuelle pour sensibiliser à la vitesse au volant







QUÉBEC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lance une nouvelle campagne de sensibilisation novatrice qui repose sur la technologie de l'heure en marketing : la réalité virtuelle.

Sur le thème de la vitesse, la campagne s'adresse aux conducteurs âgés de 16 à 44 ans. Elle vise à démontrer concrètement et de façon immersive les effets physiques de la vitesse, notamment la distance de freinage et la force de l'impact.

Le déploiement de la campagne sur le terrain se fera pendant l'été 2017 dans plusieurs régions du Québec. La SAAQ participera à de grands événements et à certains festivals pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible.

Calendrier des événements :

Événements Villes Dates Grand Prix de Montréal Montréal 8 au 11 juin 2017 Festival d'été de Québec Québec 14 au 16 juillet 2017 Les Grandes Fêtes TELUS Rimouski 21 au 23 juillet 2017 Festivent Lévis 3 et 4 août 2017 Vélirium Québec 5 et 6 août 2017 Festival international des rythmes du monde de Saguenay Saguenay 10 au 12 août 2017 International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu 18 au 20 août 2017 Festival de la poutine Drummondville 25 au 27 août 2017 Festival western de St-Tite Saint-Tite 8 au 10 septembre 2017

Un avant-goût de la vidéo de réalité virtuelle est disponible sur la chaîne YouTube de la SAAQ.

Pour leur part, les organisations policières et les contrôleurs routiers de la SAAQ mèneront, du 9 au 15 juin, une opération nationale concertée au cours de laquelle ils assureront une surveillance accrue auprès des usagers de la route qui commettront des infractions en matière de sécurité routière.

Citations :

« La vitesse demeure une des principales causes d'accident au Québec et concerne toutes les tranches d'âge de conducteurs. Cette problématique est préoccupante. Afin de rendre le réseau routier plus sécuritaire pour tous les utilisateurs, il est important de poursuivre les efforts de sensibilisation et de prévention. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Cette campagne démontre une fois de plus notre volonté d'innover et de sortir des sentiers battus pour améliorer le bilan routier. Le consensus social sur le problème de la vitesse au volant est difficile à créer et à maintenir. La réalité virtuelle est une nouvelle avenue pour conscientiser la population. »

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la SAAQ

Faits saillants :

La vitesse est l'une des principales causes d'accident au Québec.

Chaque année, en moyenne, de 2012 à 2016, la vitesse était en cause pour :

130 décès (36 % du nombre de décès)



470 blessés graves (28 % du nombre de blessés graves)



6 800 blessés légers (19 % du nombre de blessés légers)

En 2016, les accidents liés à la vitesse ont engendré des coûts de :

210 millions de dollars en indemnisation;



840 millions de dollars en coûts sociaux (perte de productivité, dommages matériels, etc.).

En 2015, le nombre d'infractions pour excès de vitesse (587 651) représente 70 % du nombre total des infractions entraînant des points d'inaptitude (844 141).

En milieu urbain, le risque d'être impliqué dans un accident double tous les 5 km/h au-dessus de la limite de vitesse permise.

En milieu rural, le risque d'être impliqué dans un accident est 2 fois plus grand à 10 km/h de plus que la limite de vitesse permise, il est presque 6 fois plus élevé à 20 km/h de plus et presque 18 fois supérieur à 30 km/h de plus.

