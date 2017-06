Recrutement des premiers patients aux États-Unis pour l'étude de faisabilité du nouveau système d'implantation transcathéter de valvule aortique de HLT







L'étude clinique de RADIANT évaluera l'innocuité et les résultats attendus de la valvule Meridian® et du système d'administration Pathfinder® II de HLT pour traiter la sténose aortique grave

MINNEAPOLIS, 6 juin 2017 /CNW/ - HLT, Inc. a annoncé aujourd'hui les premiers implants sur des patients aux États-Unis participant à la phase précoce d'une étude de faisabilité pour évaluer l'innocuité et les résultats attendus de son système d'implantation transcathéter de valvule aortique Meridian® et du système d'administration Pathfinder® II chez des patients souffrant de sténose aortique sévère et pour lesquels une intervention chirurgicale présente des risques élevés.

Les procédures ont été complétées au centre médical Langone de l'université de New York par le dr Mathew R. Williams, professeur associé en chirurgie cardiothoracique, directeur du centre de valvule cardiaque, chef du service de chirurgie cardiaque adulte, directeur de cardiologie interventionnelle et principal chercheur aux États-Unis de l'essai clinique RADIANT de HLT.

L'essai RADIANT est une étude prospective multicentrique, non randomisée, avec un seul groupe qui recrutera jusqu'à 20 patients à risque élevé souffrant de sténose aortique sévère. L'objectif principal est d'évaluer toutes les causes de mortalité à 30 jours. Le suivi des patients s'effectuera au premier, au sixième et au douzième mois puis tous les ans pendant cinq ans.

« Les premiers implants aux États-Unis de notre valvule Meridian marquent une étape significative dans notre progression dans la thérapie de remplacement transcathéter de valvule aortique pour répondre aux besoins des patients nécessitant un remplacement valvulaire qui présentent des risques élevés pour une opération à coeur ouvert, » a expliqué Kevin Bassett, directeur général de HLT. « Nous sommes enchantés de travailler avec le dr Williams et toute l'équipe de l'université de New York dans leur centre valvulaire transcathéter progressif. »

Le traitement d'implantation transcathéter de valvule aortique (ITVA) est une option de traitement moins effractive que le remplacement aortique par chirurgie pour ces patients. Lors d'une procédure d'ITVA, une valvule de remplacement comprimée est administrée par le biais d'un cathéter (tube creux) placé dans un vaisseau sanguin dans le haut de la jambe, jusqu'au coeur battant. « La conception de l'ITVA de HLT nous permet d'évaluer totalement le fonctionnement de la valve avant de la laisser dans le coeur, de la repositionner pour obtenir des résultats optimaux avant de laisser en place ou de l'enlever si nécessaire, » a expliqué le dr Williams, de l'université de New York. « Le résultat est que notre première procédure avec la valve Meridian peut être effectuée rapidement et aisément. En outre, le niveau de contrôle que le système offre nous a permis d'effectuer la procédure sous sédation consciente plutôt que sous anesthésie générale. »

Le positionnement précis de la nouvelle valvule est essentiel pour assurer une bonne hémodynamie (circulation et pression sanguines), éviter les fuites autour de la base de la valvule et offrir des résultats optimaux au patient. Cependant, les données de HLT ont révélé que dans 25 pour cent des cas, les médecins se contentent d'un positionnement loin d'être idéal à cause de l'anatomie compliqué ou des pathologies du patient.

« La valve Meridian présente également un design unique avec un cadre en fil de métal flexible qui sert de support aux folioles et une hauteur réduite avec une extension minimale dans le ventricule gauche, » a déclaré le dr Robert Wilson, fondateur et directeur scientifique et innovation de HLT.

À propos de HLT

HLT, Inc., est une société d'instruments médicaux en phase clinique qui se spécialise dans le traitement d'implantation transcathéter de valvule aortique qui procurera aux chirurgiens une assurance et un contrôle accrus durant l'intervention d'implantation et de meilleurs résultats pour les patients. La valvule aortique par cathétérisme Meridian® de HLT est mise au point de manière à s'adapter à la structure du coeur et son système d'administration Pathfinder® procure aux chirurgiens le contrôle sur le positionnement valvulaire dans le coeur battant, ainsi que la flexibilité requise pour repositionner ou enlever entièrement la valve cardiaque avant l'administration.

Le siège social de HLT est établi à Maple Grove, dans le Minnesota. Son équipe de 90 employés collabore avec sa société soeur, ACIST Medical Systems, un pionnier et chef de file du marché en matière de systèmes d'administration de produits de contraste et d'imagerie perfectionnés pour la cardiologie interventionnelle. Les sociétés privées font partie de Bracco Group, un chef de file mondial en imagerie diagnostique basé à Milan, en Italie. Pour de plus amples renseignements sur HLT, veuillez consulter www.hltmedical.com.

À propos de Bracco Group

Bracco, dont le siège social est établi à Milan, en Italie, a été fondé en 1927. Il opère au sein du secteur des soins de santé par le biais de Bracco Imaging (imagerie diagnostique), ACIST Medical Systems et HLT (cardiologie) et la clinique de diagnostic Centro Diagnostico Italiano. Il compte environ 3 400 employés et récolte des revenus annuels consolidés totalisant plus de 1,38 milliard de dollars américains (1,3 milliard d'euros). Bracco exerce ses activités dans plus de 100 pays à l'échelle mondiale. Pour de plus amples renseignements sur Bracco Group, veuillez consulter www.bracco.com.

Pour usage expérimental uniquement. Il n'est vendu dans aucun pays.

