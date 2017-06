Invitation aux médias - Dévoilement de la programmation complète de l'exposition internationale Leonard Cohen - Une brèche en toute chose / A Crack in Everything







MONTRÉAL, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ -

Le jeudi 15 juin 2017, 10 h

Musée d'art contemporain de Montréal

185, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Le MAC a l'immense plaisir de vous convier à la conférence de presse du dévoilement de la programmation complète (l'ensemble des artistes et de leurs projets) de l'exposition internationale Leonard Cohen - Une brèche en toute chose / A Crack in Everything, inspirée de l'univers et des grands thèmes de la vie et de l'oeuvre de Leonard Cohen. Cette exposition majeure est la première à être entièrement consacrée à l'imaginaire et à l'héritage de cette icône planétaire montréalaise, grand auteur-compositeur et homme de lettres.

L'exposition ouvrira le 9 novembre 2017, soit un an après le décès de l'artiste, et se clôturera le 9 avril 2018. Elle est inscrite dans la programmation officielle des activités du 375e anniversaire de Montréal.

123 jours

18 oeuvres inédites

40 artistes confirmés

10 pays représentés

Une série de concerts et d'événements en marge de l'exposition

Le dévoilement se fera en présence de :

John Zeppetelli , directeur général et conservateur en chef du MAC

, directeur général et conservateur en chef du MAC Victor Shiffman , commissaire invité

, commissaire invité Et d'autres partenaires.

RSVP avant le 14 juin 2017

Roxane Dumas-Noël / Responsable des relations publiques

T. 514 847-6232 / roxane.dumas-noel@macm.org

