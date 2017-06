Inauguration des jeux d'eau de Saint-Benoît-Labre







Le gouvernement du Canada a soutenu le projet communautaire de la municipalité de Beauce

SAINT-BENOÎT-LABRE, QC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de l'OEuvre des terrains de jeux de Saint-Benoît-Labre, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, a annoncé que l'OEuvre des terrains de jeux de Saint-Benoît-Labre Beauce inc. s'est vu accorder une aide financière de 39 236 $, sous forme de contribution non remboursable, pour l'amélioration et l'agrandissement des jeux d'eau de la municipalité.

Constitué en 1976, l'OEuvre des terrains de jeux de Saint-Benoît-Labre (ci-après OTJ), est un organisme à but non lucratif ayant pour mandat d'organiser, de promouvoir et d'assurer le suivi des activités récréatives, sportives et de loisirs dans les limites de la municipalité de Saint-Benoît-Labre. De concert avec la municipalité, il anime et coordonne les activités en assurant une utilisation équitable des infrastructures communautaires mises à sa disposition.

Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) ont permis à l'organisme de refaire la surface en béton armé, d'acheter et installer les modules de jeux et le système de gestion de l'eau, d'irriguer le sol, aménager un sentier pour faciliter l'accès au site, de restaurer le pourtour de l'espace et d'installer des bancs et une toile antibruine pour protéger le terrain de tennis adjacent.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citation

« Le gouvernement du Canada, par l'entremise du PIC150, appuie les projets d'organismes qui, comme celui de l'OEuvre des terrains de jeux de Saint-Benoît-Labre, mobilisent et unissent nos communautés, mais aussi, de façon générale, stimulent l'activité économique au pays. Or les infrastructures communautaires et récréatives, comme les jeux d'eau de la municipalité, contribuent à augmenter la qualité de vie et à créer des espaces de rencontres. Somme toute, aujourd'hui, comme il y a 150 ans, aller à la rencontre de l'autre nous enrichit tous. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

