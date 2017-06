Éléphant sur grand écran présente Les Plouffe







QUÉBEC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) est heureux de s'associer à Éléphant : mémoire du cinéma québécois pour une autre projection Éléphant sur grand écran, un film exceptionnel de Gilles Carle, d'après l'oeuvre de Roger Lemelin : Les Plouffe. Entièrement tournée à Québec, cette histoire palpitante propose 198 minutes de pur plaisir grâce à une pléiade d'acteurs immenses, les Juliette Huot, Émile Genest, Denise Filiatrault, Anne Létourneau, Stéphane Audran, Gabriel Arcand, Serge Dupire, Paul Berval, Pierre Curzi et Louise Laparé, pour ne nommer que ceux-là. Cette projection aura lieu le dimanche 11 juin prochain, à 14 h, mais pour ceux et celles qui assisteront à cette présentation spéciale, une surprise les attend peut-être...

Gabriel Arcand, l'inoubliable interprète d'Ovide, déplacera des montagnes pour tenter d'être à Québec ce jour-là, afin de répondre aux questions des cinéphiles. Une raison de plus pour assister à cette présentation, car voir Les Plouffe, c'est voir notre histoire et la comprendre un peu mieux, c'est voir Québec et retomber amoureux de la ville.

Les Plouffe, chef-d'oeuvre de notre cinéma

Cette oeuvre, c'est tout un Québec à comprendre ou à redécouvrir dans le confort de l'auditorium Sandra et Alain Bouchard du pavillon Pierre Lassonde. Et c'est la version préférée de Gilles Carle, celle qui avait été projetée au Festival de Taormina, en Sicile, en 1981, qui dure trois heures et 18 minutes, qui sera proposée. Cette version définitive a été reconstituée et restaurée par Éléphant, une tâche colossale, puisqu'après la sortie de son film, le cinéaste l'a cisaillé, rassemblé et remonté quatre fois en moins d'un mois, abandonnant au hasard et à la négligence, toutes les retailles de son film. À cet effet, l'histoire de ce sauvetage par Éléphant est reconstituée en détail sur un blogue écrit par Claude Fournier, en septembre 2010, le lien : http://bit.ly/2qlmMau

Ce 198 minutes passe comme en un éclair en compagnie de la famille Plouffe, qui traverse le tumulte des années 40, bousculée de l'intérieur par le désespoir de Théophile, le père, les angoisses de Joséphine, la mère, les tribulations amoureuses d'Ovide et de Napoléon et les exploits sportifs de Guillaume, leurs fils. Avec Les Plouffe, il faut voir aussi tous ces figurants de Québec qui, par milliers, ont participé à la procession aux flambeaux de la Fête-Dieu, une scène magistrale, digne de Cecil B. de Mille, du Gilles Carle comme on l'aime : forcené, survolté et inspiré.

À propos d'Éléphant : mémoire du cinéma québécois

Mis sur pied en 2007, Éléphant : mémoire du cinéma québécois est un vaste chantier destiné à numériser, restaurer, conserver et rendre accessible l'ensemble des longs-métrages de fiction du patrimoine cinématographique québécois. Codirigé par Claude Fournier et Marie-José Raymond, Éléphant a, depuis sa création, restauré 225 films qui sont offerts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le service de vidéo sur demande illico de Vidéotron au canal 900, sur illico.tv et sur l'application illico. De plus, les films sont également accessibles, à mesure qu'ils y sont versés, sur iTunes Canada, États-Unis, France, et autres pays d'Europe et d'Afrique, en version originale et sous-titrée, partout où l'une des langues officielles est le français ou l'anglais. Le site Internet Éléphant : mémoire du cinéma québécois, www.elephantcinema.quebec, constitue quant à lui la plus importante banque de données et d'information sur le cinéma québécois.

Les films restaurés par Éléphant : mémoire du cinéma québécois peuvent maintenant être visionnés sur grand écran dans le confort de deux grandes institutions culturelles, grâce au récent partenariat avec la Cinémathèque québécoise et le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ).

Éléphant : mémoire du cinéma québécois est un projet philanthropique entièrement financé par Québecor. À cet effet, Québecor n'en tire aucun avantage pécuniaire. À l'exception d'un montant minimal pour couvrir une partie des frais d'exploitation de la plateforme, la totalité des revenus de la diffusion de ces films est reversée aux détenteurs des droits et aux créateurs du cinéma québécois.

