eCampusOntario lance la bibliothèque de manuels libres numériques







La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle annonce un investissement provincial

TORONTO, le 6 juin 2017 /CNW/ - La toute nouvelle bibliothèque de manuels libres numériques d'eCampusOntario offre aux étudiants une ressource précieuse qui améliore l'accès à des manuels post-secondaires de qualité gratuitement. La nouvelle bibliothèque offrira dès le départ 180 manuels de qualité révisés par les pairs et par les professeurs de nombreux établissements d'enseignement supérieur et universités. Ces documents seront accessibles gratuitement à openlibrary.ecampusontario.ca.

L'investissement généreux de l'Ontario pour l'adaptation et la création de manuels libres renforce directement le mandat que se partagent la province et eCampusOntario pour continuer à éliminer l'obstacle des coûts qui empêche les étudiants d'avoir accès à l'enseignement post-secondaire.

« Nous sommes ravis de l'investissement de l'Ontario pour l'adoption, l'adaptation et la création de manuels libres, » affirme David Porter, PDG d'eCampusOntario. « Grâce à la bibliothèque de manuels libres numériques que nous bâtissons sur le modèle de celle de BCcampus et à l'infrastructure pour les publications libres prototypée par l'Université Ryerson et des partenaires systèmes, cet investissement répond directement à la problématique de l'abordabilité de l'enseignement post-secondaire. »

BCcampus, l'équivalent d'eCampusOntario en Colombie-Britannique, est un pionnier de la mise en place des manuels libres depuis 2003. En à peine quatre ans, on estime que la bibliothèque de manuels libres numériques de BCcampus a permis aux apprenants d'économiser plus de 4 millions de dollars. De plus, la bibliothèque a augmenté les possibilités pour les formateurs d'adapter leurs documents de cours à une situation localisée et de les modifier en conséquence, ce qui augmente la pertinence du document et l'implication des lecteurs envers celui-ci.

« Le coût des manuels représente un défi pour un trop grand nombre d'étudiants, » affirme l'Honorable Deb Matthews, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle. « En soutenant un mouvement de manuels en ligne gratuits et d'autres ressources éducatives libres, nous éliminons un autre obstacle financier à l'accès à l'enseignement post-secondaire en Ontario. Nos étudiants peuvent ainsi davantage se concentrer sur leur apprentissage et moins sur le moyen de payer leur enseignement supérieur. »

À propos d'eCampusOntario

eCampusOntario est une organisation sans but lucratif. Les organisations membres comprennent l'ensemble des universités et établissements d'enseignement supérieur publics d'Ontario. Notre mandat est d'encourager l'accès, la collaboration et l'innovation en matière de formation en ligne et assistée par la technologie afin d'améliorer l'expérience des étudiants, de soutenir le développement universitaire et d'étendre la réputation mondiale de chef de file de l'enseignement et de l'apprentissage assisté par la technologie de l'Ontario. Le financement d'eCampusOntario est assuré par le gouvernement d'Ontario.

SOURCE eCampusOntario

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 10:00 et diffusé par :