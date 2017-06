Récipiendaire du prix Vecteur pédagogique 2017 - La FPPC-CSQ souligne le travail exceptionnel d'Huguette Dupont







MONTRÉAL, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) tient à féliciter chaleureusement Huguette Dupont, conseillère pédagogique au Cégep de Granby et membre du Syndicat des professionnelles et professionnels du Cégep de Granby-Haute-Yamaska, qui vient de se voir décerner le prix Vecteur pédagogique 2017 par l'Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC).

Le prix lui a été remis ce matin à l'occasion du 37e colloque de l'AQPC.

Un travail essentiel

La présidente de la FPPC-CSQ, Suzanne Tousignant, considère que cette reconnaissance, obtenue par madame Dupont, démontre bien l'importance du travail accompli par le personnel professionnel dans le réseau collégial et dans l'ensemble du milieu de l'éducation.

« Nous tenons à féliciter notre collègue, Huguette Dupont, pour cette importante reconnaissance qui lui a été attribuée. C'est amplement mérité pour le travail exceptionnel qu'elle accomplit jour après jour dans son milieu de travail. Nous voulons également la remercier, car, par ses réalisations remarquables et son attitude aidante, elle est un modèle inspirant pour tous les professionnels et professionnelles de collège », commente Suzanne Tousignant.

Un travail qui fait la différence

De plus, la présidente de la FPPC-CSQ ajoute que cette reconnaissance rejaillit sur l'ensemble du personnel professionnel.

« Par ses interventions fort appréciées aussi bien auprès de la direction, des enseignantes et des enseignants que des étudiantes et des étudiants, cette conseillère pédagogique démontre par des gestes concrets jusqu'à quel point son propre travail, comme celui de ses collègues, fait une grande différence dans un cégep. Nous lui en sommes toutes et tous reconnaissants. »

Un apport exceptionnel

Suzanne Tousignant termine donc en soulignant que l'apport de cette conseillère pédagogique au Cégep de Granby est exceptionnel et mérite grandement d'être souligné. « C'est vrai également de tous les professionnels et professionnelles qui oeuvrent dans le réseau collégial et qui, chacun à leur façon, font bénéficier leur entourage de leur expertise et de leur expérience. Madame Dupont démontre fort bien que le personnel professionnel est un atout important au succès de nos cégeps », conclut la présidente de la FPPC-CSQ.

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 1 200 professionnelles et professionnels répartis dans 34 cégeps et qui occupent 17 catégories d'emploi. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

SOURCE Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ)

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 09:51 et diffusé par :