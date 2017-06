Exposition itinérante de photographies maritimes : Un conteneur transformé en galerie d'art au Port de Québec







QUÉBEC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) invite la population de Québec et de ses environs à visiter son exposition itinérante de photographies artistiques à saveur maritime à la Pointe-à-Carcy, sur le territoire du Port de Québec, du 5 juin au 24 juillet. Tout à fait unique, l'exposition imaginée par la Sodes et réalisée par EXMURO arts publics présente des photos d'infrastructures maritimes et est aménagée sous forme de galerie d'art à l'intérieur d'un conteneur.

C'est en 2016 que la Sodes a eu l'idée de créer une exposition de photographies artistiques d'infrastructures maritimes qui voyagerait à travers le Québec chaque été afin de présenter à la population des sites industriels sous un angle différent. Un photographe professionnel s'est donc déplacé à différents endroits pour immortaliser un navire, des terminaux portuaires, différents ports et des écluses. Sous l'impulsion d'EXMURO arts publics, la structure de base de l'exposition a pris la forme d'un conteneur maritime aménagé à l'instar d'une galerie d'art, et ce, afin de faire référence à l'identité maritime.

« Nous sommes très fiers de cette exposition de photographies aménagée à l'intérieur d'un conteneur maritime. Non seulement l'exposition est unique, mais elle fait également découvrir au public des lieux dédiés à l'industrie sous un angle artistique et ludique. C'est une occasion pour nous de susciter l'intérêt des gens envers l'industrie maritime », a souligné Nicole Trépanier, présidente-directrice générale de la Sodes.

Livré par navire - Merci mon fleuve!

Cette exposition est réalisée dans le cadre de la campagne de promotion de l'industrie maritime Livré par navire - Merci mon fleuve !, coordonnée par la Sodes. Son objectif est de sensibiliser la population québécoise à l'importance de l'industrie maritime dans la vie de chacun. Elle rappelle que la majorité des objets qui nous entourent sont livrés par navire et ont voyagé sur le Saint-Laurent.

La Sodes souhaite remercier le Port de Québec, le tout premier lieu à accueillir l'exposition itinérante de photographies. Après sa visite au Port de Québec, le conteneur se déplacera à travers différentes villes de la province jusqu'à l'automne prochain. Suivez-sa route! :

À propos de la Sodes

La Société de développement économique du Saint-Laurent occupe une place centrale dans l'activité économique reliée au fleuve. Elle agit comme porte-parole de la communauté maritime en représentant ses intérêts et ses projets dans tous les forums et devant toutes les instances où l'avenir économique y est en jeu. Avec ses nombreux membres provenant d'horizons variés, la Sodes travaille au développement du Saint-Laurent, tout en respectant les principes du développement durable. www.st-laurent.org

