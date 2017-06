Artemano : unique, magnifique et soucieuse de l'environnement







LAVAL, QC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Offrant une succession de collections réalisées à partir de bois exotique et recyclé, artemano démontre une fois de plus qu'elle demeure à l'avant-garde des tendances en décoration intérieure. Pensés au Canada et fabriqués à la main en Extrême-Orient à partir de bois d'origine locale, les produits artemano continuent de donner le ton et de se démarquer dans l'univers du design intérieur. Or, si artemano se spécialise dans le mobilier de bois massif exotique de style moderne et contemporain ainsi que dans la décoration intérieure, sa raison d'être va bien au-delà du mobilier et des accessoires.

Artemano est une entreprise canadienne écoresponsable, respectueuse de l'environnement, de la planète et de ses différentes cultures et traditions. Son objectif est d'offrir aux arbres une vie éternelle. En collaboration avec plus de cinq pays, l'entreprise se conforme aux règlements du FSC (Forest Stewardship Council). En effet, artemano récupère du bois qui est à la fin de sa première vie utile et destiné à la poubelle. Par ailleurs, artemano est membre de Trees4Trees, un organisme dont la mission est de planter un arbre pour remplacer chaque arbre utilisé.

Comptant 14 boutiques dans l'Est du pays, artemano est profondément enracinée au Canada, mais elle puise son inspiration de contrées lointaines : le bois de rose et de manguier de l'Inde, le suar et le teck de Thaïlande, le bois recyclé de constructions abandonnées en Indonésie, le bois coloré provenant de vieux bateaux de pêche.

En affaires depuis maintenant 15 ans, artemano a noué avec ses fournisseurs de solides partenariats. Ce sont eux qui dénichent et travaillent les matières brutes qui donneront vie aux produits artemano. En s'alliant avec des artisans provenant de villages reculés d'Extrême-Orient, artemano a contribué à transformer ses fournisseurs en entrepreneurs qui, suivant les traces d'artemano, ont fait croître leur propre entreprise, embauché des citoyens de la région et contribué à la croissance de l'économie de l'Asie du Sud-Est.

Artemano est une marque d'ameublement canadienne fondée en 2002. En 2004, artemano commence à créer ses propres collections signature en concevant des pièces uniques. Chaque morceau de bois est sélectionné avec soin et conçu comme s'il était destiné à notre propre demeure. La grande passion d'artemano est de faire entrer les plus impressionnantes créations de la nature chez ses clients. Unique et authentique, chaque pièce surpasse son rôle de simple meuble et incarne notre définition de l'art. http://www.artemano.ca/accueil.html

