Un emblème canadien célèbre un jalon important : la pièce de circulation de un dollar fête ses 30 ans







La Monnaie royale canadienne lance un ensemble numismatique spécial de pièces de un dollar

OTTAWA, le 6 juin 2017 /CNW/ - En juin 1987, les Canadiens d'un océan à l'autre accueillaient dans leur monnaie la nouvelle pièce canadienne hendécagonale de un dollar. Peu de temps après son lancement, elle a été affectueusement surnommée le « huard » d'après l'oiseau solitaire qui figure au revers de la pièce. L'arrivée de cette pièce marquait le changement le plus important apporté au système de monnayage canadien en près de 50 ans.

« Il est tout indiqué de célébrer l'un des emblèmes les plus reconnaissables du Canada en même temps que le 150e anniversaire du pays », a déclaré Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne. « En plus d'avoir arboré de nombreux motifs spéciaux au cours des trente dernières années, la pièce de un dollar a acquis une réputation mondiale en tant que pièce novatrice pour sa composition et ses caractéristiques de sécurité à la fine pointe de la technologie. »

Pour souligner l'anniversaire de la pièce de un dollar, la Monnaie a produit un ensemble numismatique spécial de deux pièces. L'une est une pièce en argent pur à 99,99 % ornée du motif désormais classique du huard, oeuvre de l'artiste Robert Ralph Carmichael, qui figure au revers de la pièce de circulation canadienne de un dollar. L'autre, une pièce reproduisant le motif qui devait orner la pièce de circulation de un dollar, le « Voyageur », conçu par Emanuel Hahn et initialement gravé sur le dollar en argent de 1935. Le tirage est limité à 10 000 ensembles.

Vous pouvez commander l'ensemble auprès de la Monnaie royale canadienne en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en vous rendant en ligne au www.monnaie.ca. Cet ensemble est également vendu dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa, à Winnipeg et à Vancouver, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Titulaire de la certification ISO 9001-2008, la Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 09:30 et diffusé par :