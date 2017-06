Aider les anciens combattants à trouver un bon emploi bien rémunéré - Des améliorations du site Web du Guichet-Emplois rendent le site plus convivial et aide à la recherche d'emplois







OTTAWA, le 6 juin 2017 /CNW/ - Les anciens combattants du Canada ont servi notre pays bravement, avec honneur et en toute dignité. Ils ont mis leur vie en péril pour protéger notre liberté. Les membres des Forces armées canadiennes et leurs familles méritent notre gratitude et notre soutien continu lorsqu'ils doivent faire la transition de la vie militaire à la vie civile.

Grâce à des améliorations au site web du Guichet-Emplois du gouvernement du Canada, les anciens combattants pourront trouver les renseignements nécessaires afin de planifier leur carrière ou trouver un bon emploi civil bien rémunéré. Les mises à jour rendent le site Web plus convivial et offrent des ressources et des outils pour aider les employeurs et les organismes qui aident les anciens combattants à faire la transition vers un emploi civil.

Le Guichet-Emplois, un site gratuit et bilingue du gouvernement du Canada, aide à créer des liens entre les chercheurs d'emplois et les employeurs au pays. Ce site offre l'accès à des renseignements sur le marché du travail opportuns, fiables et compréhensifs pour faire en sorte que tous les Canadiens puissent prendre des décisions éclairées quant à leur carrière. Depuis 2015, le site offre la possibilité aux employeurs d'afficher leurs offres d'emplois pour les apprentis, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes handicapées, les personnes âgées, les étudiants et les anciens combattants des Forces armées canadiennes.

Citations

« Nos anciens combattants ont servi notre pays et défendu notre liberté, et ils méritent qu'on les soutienne lorsqu'ils effectuent la transition vers un emploi civil. Les améliorations apportées au Guichet-Emplois permettront aux anciens combattants de trouver plus facilement un bon emploi bien rémunéré, ce qui contribuera à stimuler notre économie et à renforcer la classe moyenne. De plus, les anciens combattants ont des compétences transférables qui aideront notre économie à croître davantage. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Aider les vétérans canadiens à trouver des emplois de qualité dans le secteur privé est nettement avantageux pour toutes les parties. Les anciens combattants mettent à profit leur formation et leurs compétences durement acquises tandis que les entreprises canadiennes bénéficient des compétences uniques qu'ils ont à offrir. »

- L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Les faits en bref

En 2016, près de 10 000 membres des Forces régulières et de réserve ont été libérés de l'armée. Bien que la plupart des anciens combattants réussissent leur transition, nous sommes conscients que certains d'entre eux éprouvent des difficultés.

Le Guichet-Emplois est le service de renseignements sur l'emploi et le marché du travail en ligne du Canada . Le site reçoit 180 000 visites et est consulté 1 250 000 fois par jour. En 2016, près de 600 000 emplois ont été affichés sur le Guichet-Emplois.

L'information sur le marché du travail comprend des données, des renseignements et des analyses qui peuvent aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées ou à faire des choix pour ce qui touche l'apprentissage, la formation, le perfectionnement des compétences, l'emploi, la recherche d'emploi, la planification professionnelle, le recrutement, le maintien en poste et d'autres décisions opérationnelles connexes, ainsi que les stratégies d'investissement dans les effectifs.

Liens connexes

