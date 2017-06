Medical Marijuana, Inc. présente ses résultats financiers et faits saillants opérationnels du premier trimestre 2017







SAN DIEGO, le 6 juin 2017 /CNW/ - Medical Marijuana, Inc. (OTCPINK:MJNA), la toute première société de cannabis cotée à la bourse aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre prenant fin le 31 mars 2017 et a présenté un aperçu général des récents faits saillants opérationnels. La société a vu ses chiffres d'affaires bruts augmenter de 1 535 728 $ au T1 de 2016 à 3 612 739 $ au T1 de 2017, soit une hausse de 135 % d'un trimestre à l'autre. Une hausse de la marge bénéficiaire brute totale de 820 446 $ au T1 de 2016 à 2 545 229 au T1 de 2017; qui représente une hausse de 210 %. Le total des actifs a augmenté de 130 % de 214 115 665 au T1 de 2016 à 494 182 096 $ au T1 de 2017. Une perte nette de revenu au T1 de 2016 de (11 096 659 $) a diminué de 79 % au T1 de 2017 à (2 222 818 $). Un résultat étendu net a haussé de 1 188 % d'un trimestre à l'autre de (9 708 598 $) au T1 de 2016 à 105 632 830 $ au T1 de 2017.

La hausse du résultat étendu net provient principalement des gains non réalisés de la société de ses participations dans AXIM Biotechnologies. Le portefeuille de la société Kannaway a démontré une augmentation du chiffre d'affaires de 305 670 $ au T1 de 2016 à 1 741 553 $ au T1 de 2017, une hausse de 469 %.

« Nous sommes heureux de voir les bénéfices qu'a connu la société après que celle-ci ait entrepris certains efforts de réorganisation de gestion en 2016 », a précisé le Dr Stuart Titus chez Medical Marijuana, Inc. « Nous croyons que l'élan observé dans nos chiffres d'affaires et des ventes a la capacité de maintenir ces tendances actuelles. Nous avons connu une importante appréciation du portefeuille de placements en matière de gains non réalisés au cours de l'année écoulée et nous prévoyons un rendement équitable à la moyenne du marché à l'avenir. Nous sommes satisfaits de la position de nos activités et nous croyons que dans les prochaines années, nous observerons d'autres investissements et divisions de la société qui apporteront une valeur ajoutée à la société et les actionnaires. »

Le Dr Titus a ajouté comme suit : « De plus, nous continuons d'être très encouragés par une acceptation mondiale croissante de l'usage du cannabis et le progrès réalisé par notre équipe en vue d'éduquer le monde sur ces usages thérapeutiques. Je suis vraiment ravi des occasions d'expansion internationale. Nous sommes reconnaissants de notre équipe dévouée et de l'appui continu de nos actionnaires. »

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS DU PREMIER TRIMESTRE

Au cours du premier trimestre de 2017, Medical Marijuana, Inc., ainsi que ses sociétés d'investissement et ses filiales, ont poursuivi leur expansion internationale et de développement de produits :

1) HempMeds®

HempMeds US, une filiale en propriété exclusive, la marque grand public prédominante du portefeuille, poursuit sa croissance en 2017 et a connu les jalons importants suivants :

Lancement d'un nouveau programme d'affiliation.

Recrutement d'un nouveau directeur des ventes.

Une augmentation du personnel des ventes avec l'ajout de dix représentants internes et quatre représentants externes.

Recrutement d'un nouveau directeur des ventes et de marketing en ligne.

2) HempMeds Brazil®

HempMeds Brazil, une filiale en propriété exclusive à 93.4 %, qui a reçu le premier permis d'importation de produits de cannabis au pays, a réalisé les jalons importants suivants au premier trimestre de 2017 :

Elle s'est associée avec l'un des principaux distributeurs en gros de produits pharmaceutiques à l'échelle mondiale.

Elle a entamé l'importation au Brésil de son huile RSHOtm Green Label, qui contient une forte concentration de cannabinoïdes sous leur forme acide.

Elle a annoncé l'autorisation émise par les autorités brésiliennes pour la vente de ses produits pour le traitement de patients de leur pays souffrant de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose en plaques et des troubles du spectre autistique (TSA).

Elle a organisé le tout premier symposium sur le cannabis thérapeutique au pays avec pour mission d'informer la communauté médicale du Brésil sur la valeur thérapeutique des cannabinoïdes et comment importer légalement les produits de la société au pays pour les patients dont les maladies ont été approuvées.

Elle a recruté un directeur de marketing et de l'engagement communautaire.

3) HempMeds Mexico®

HempMeds Mexico, une filiale en propriété exclusive, qui a obtenu les tout premiers permis d'importation des produits de cannabis pour ses produits RSHOtm et RSHO-Xtm des autorités fédérales du Mexique et du Paraguay en 2016, a réalisé les jalons importants suivants au premier trimestre de 2017 :

Ses produits ont été inclus dans une étude clinique réalisée par le Dr Saul Garza qui a démontré une diminution des crises épileptiques chez 86 % des patients.

qui a démontré une diminution des crises épileptiques chez 86 % des patients. Elle a reçu une autorisation de l'autorité gourvenementale sur la santé du Mexique COFEPRIS pour l'importation de Real Scientific Hemp Oil-X tm (RSHO-X tm ) pour traiter la douleur associée au cancer, la troisième indication approuvée de la société au Mexique.

(RSHO-X ) pour traiter la douleur associée au cancer, la troisième indication approuvée de la société au Mexique. Le lancement d'un nouveau site Web d'entreprise.

Elle a célébré son premier anniversaire en activité au Mexique d'où elle a reçu son premier permis au pays pour la vente des produits de cannabis.

4) Kannaway®

La filiale Kannaway, une marque de premier plan axée sur le style de vie de chanvre, a récemment connu une croissance des revenus 11 fois celle de l'année dernière et a réalisé les jalons importants suivants au premier trimestre de 2017 :

Lancement d'un nouveau produit « Kannaway® Gold Premium Hemp Oil », une gamme complète d'huile de chanvre au cannabidiol (CBD) filtrée, entièrement naturelle.

Elle a lancé une gamme renouvelée de suppléments d'énergie à croquer, « Kannaway Energy Chews », des suppléments d'énergie à base de chanvre en bouchées.

Elle a annoncé le tout premier programme d'expansion internationale de la société.

Elle a désigné M. Alex Grapov à titre de vice-président international de la société pour superviser l'expansion.

FAITS SAILLANTS SUR LES INVESTISSEMENTS POUR LE PREMIER TRIMESTRE

1) AXIM Biotechnologies®

AXIM Biotechnologies (OTCQB : AXIM) est une société de biotechnologie de recherche et développement de produits à base de cannabinoïdes. Medical Marijuana, Inc. détient 22 669 100 actions valant environ 308 704 704 $. Le prix de clôture de l'action était de 13,44 $ à compter du 31 mars 2017, qui est une hausse de 13,04 $ de 0,40 $ à compter du 31 mars 2016. AXIM Biotechnologies a réalisé les jalons importants suivants :

Elle a reçu des résultats de données positifs d'une étude pharmacocinétique (PC) pour sa gomme à mâcher au cannabidiol (CBD) CanChew Plus®.

Elle a inscrits 40 patients et entamé son essai clinique de phase II pour le traitement du syndrome du côlon irritable (SCI) avec la gomme à mâcher au cannabidiol (CBD) CanChew Plus®.

Elle a retenu les services de l'Organisme de recherche sous contrat Ora®, Inc. mondial pour réaliser les prochains lancements et développement de produits (basés sur la propriété intellectuelle d'AXIM IP) et les essais cliniques pour le traitement du glaucome et l'oeil sec en utilisant les produits thérapeutiques à base de cannabinoïdes.

Elle a conclu un accord de principe avec une société américaine de fabrication d'ingrédient pharmaceutique actif ( IPA) de substances contrôlées pour le développement d'un produit à libération contrôlée pour gomme à mâcher fonctionnelle à base de dronabinol et basé sur la propriété intellectuelle d'AXIM IP et la technologie et qui sera bioéquivalent au Marinol® qui demeure le seul médicament à base de cannabis approuvé par la FDA disponible aux É.-U.

2) Kannalife Sciences

Kannalife Sciences Inc. est une société de biotechnologie de phase finale engagée dans le développement pharmaceutique de nouveaux composés thérapeutiques à base de cannabinoïdes, dont Medical Marijuana, Inc. détient 16,7 %. Kannalife a reçu un accord de licence avec les instituts américains nationaux de santé (soit la United States National Institutes of Health - NIH) pour deux indications : (1) l'encéphalopathie hépatique (EH) et les traumatismes crâniens connus sous le nom de (2) encéphalopathie traumatique chronique (ETC).

Elle a réalisé des avancées significatives dans les programmes de développement clinique tout au cours de 2017, grâce aux technologies exclusives et des accords exclusifs avec la National Institutes of Health.

D'autres propriétés intellectuelles sont poursuivies et protégées.

De multiples candidats désignés médicaments orphelins sont en cours d'identification.

DONNÉES IMPORTANTES DU SECTEUR

Le cannabis légal est sans doute l'industrie qui connaît la plus forte croissance à l'échelle mondiale.

Aux États-Unis, 44 états, le District de Columbia , Puerto Rico et Guam ont adopté à un certain degré des lois sur l'usage du cannabis

, et ont adopté à un certain degré des lois sur l'usage du cannabis L'usage du cannabis chez les adultes est légal dans 8 états, incluant le District de Columbia



L'usage du cannabis thérapeutique est légal dans 29 états, incluant le District de Columbia



L'usage du cannabis à base de cannabidiol (CBD) seulement est légal dans 16 états

Les ventes nord-américaines de cannabis se sont élevées à 6,7 milliards de dollars au total en 2016, selon Arcview Market Research

On prévoit que les ventes nord-américaines atteindront 20,2 milliards de dollars, selon Arcview Market Research

Les ventes de l'industrie du chanvre aux États-Unis ont totalisé 688 millions de dollars en 2016, selon la revue Hemp Business Journal

RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2017

Chiffres d'affaires bruts :

T1 2016 - 1 535 728 $

T1 2017 - 3 612 739 $

Marge bénéficiaire brute :

T1 2016 - 820 446 $

T1 2017 - 2 545 229 $

Perte nette de revenu :

T1 2016 - (11 096 659 $)

T1 2017 - (2 222 818 $)

Résultat étendu net :

T1 2016 - (9 708 598 $)

T1 2017 - 105 632 830 $

Total des actifs :

T1 2016 - 214 115 665 $

T1 2017 - 494 182 096 $

À propos de Medical Marijuana, Inc.

Nous sommes une société de grandes premières (We are a company of firsts®) . Notre mission est d'être le plus important innovateur de l'industrie du cannabis et du chanvre. Nous nous appuyons sur notre équipe de professionnels pour obtenir, évaluer et acquérir des entreprises et des produits à valeur ajoutée, tout en leur permettant de maintenir leur intégrité et leur esprit d'entreprise. Nous nous efforçons de favoriser la sensibilisation de notre industrie, de développer des entreprises écologiques et économiquement viables, tout en assurant une valeur ajoutée pour les actionnaires. Pour en savoir plus sur le portefeuille et les sociétés d'investissement de Medical Marijuana, Inc., veuillez consulter www.medicalmarijuanainc.com.

Pour consulter la déclaration vidéo de Medical Marijuana, Inc., veuillez cliquer ici.

Les actionnaires sont également invités à visiter la boutique de Medical Marijuana, Inc. pour voir les produits offerts à des prix réduits.

DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ ET DE MISE EN GARDE

Ce communiqué de presse peut contenir certaines déclarations et informations prospectives, en vertu de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, et il est soumis aux principes de la sphère de sécurité établis par lesdites sections. Ce document contient des énoncés concernant des événements et/ou des résultats financiers futurs prévus qui sont de nature prospective et qui sont sujets à des risques et des incertitudes. De tels énoncés impliquent par définition des risques et des incertitudes.

Les énoncés de ce communiqué de presse n'ont pas été évalués par la Food and Drug Administration (FDA) et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter ou soigner une maladie quelconque. La société ne vend pas ou ne distribue pas des produits qui enfreignent la loi relative aux substances contrôlées (Controlled Substances Act) des États-Unis. La société ne vend pas ou ne distribue pas des produits à base de chanvre.

