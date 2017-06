Le ministre Luc Fortin et le député Norbert Morin annoncent près de 2,3 M$ pour la construction d'un nouveau bâtiment pour Est-Nord-Est, résidence d'artistes







SAINT-JEAN-PORT-JOLI, QC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 2,3 M$ pour la construction d'un bâtiment neuf pour Est-Nord-Est, résidence d'artistes, de Saint-Jean-Port-Joli.

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, accompagné du député de Côte-du-Sud et adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Norbert Morin, en ont fait l'annonce ce matin à La Vigie, Maison de la culture populaire de Saint-Jean-Port-Joli. Ils étaient accompagnés pour l'occasion de M. Jean-Pierre Dubé, maire de Saint-Jean-Port-Joli, et de Mme Michèle Lorrain, présidente du conseil d'administration d'Est-Nord-Est, résidence d'artistes.

Ce montant s'inscrit dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. Les sommes accordées visent à doter Est-Nord-Est, résidence d'artistes d'une nouvelle structure d'accueil adaptée aux besoins de sa clientèle et répondant aux normes environnementales en vigueur. Ce nouveau bâtiment permettra à ce lieu de production de tenir des activités tout au long de l'année. Est-Nord-Est pourra ainsi accueillir en continu des artistes et des auteurs en art actuel souhaitant travailler dans un espace culturel différent, vivant et propice à la création. Ces sommes serviront aussi à faire l'acquisition d'équipement et de mobilier à la fine pointe.

Citations :

« Le Québec est reconnu mondialement pour sa vitalité culturelle et pour le savoir-faire et la créativité de ses artistes et artisans. C'est un réel plaisir de soutenir des organismes qui, comme Est-Nord-Est, participent à forger cette réputation. Par ailleurs, ce projet de construction d'un nouveau bâtiment doté d'équipement moderne contribuera très certainement à enrichir l'offre culturelle et touristique de la région. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« La réputation d'Est-Nord-Est n'est plus à faire, que ce soit sur la scène locale ou la scène internationale. Il s'agit d'un acteur incontournable au sein d'un milieu artistique de renommée mondiale : Saint-Jean-Port-Joli. Je suis heureux que les sommes consenties par notre gouvernement permettent à cet organisme de poursuivre sa mission sur une base annuelle et ainsi de mieux répondre aux besoins des artistes d'ici et d'ailleurs. »

Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

« Est-Nord-Est offre une expérience inédite pour les artistes et auteurs en résidence qui reconnaissent le caractère unique d'une communauté fondée sur son savoir-faire et son ouverture au monde. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de souligner l'aide que le gouvernement du Québec nous accorde pour pérenniser, au moyen d'un concours d'architecture, notre soutien constant à la recherche et à l'exploration en art actuel. Cette nouvelle arrive à point pour célébrer pleinement les 25 ans d'Est-Nord-Est et remercier à nouveau chaleureusement nos généreux donateurs. »

Michèle Lorrain, présidente du CA d'Est-Nord-Est, résidence d'artistes

