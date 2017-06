/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant Est-Nord-Est, résidence d'artistes/







QUÉBEC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, et le député de Côte-du-Sud et adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Norbert Morin, convient les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant Est-Nord-Est, résidence d'artistes.

Date : Le mardi 6 juin 2017 Heure : 9 h 30 Lieu : Foyer de La Vigie

Maison de la culture populaire

260, rue Caron,

Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0

