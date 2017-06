La vision de Hyperloop One pour le Sommet de l'Europe : neuf itinéraires sont dévoilés, qui s'étendent sur le continent dans le cadre de son défi mondial







Hyperloop One offre au réseau des transports en Europe une option qui est plus efficace, plus écologique, plus rapide et à la demande

Les tracés comprennent : Allemagne, Estonie-Finlande, Espagne-Maroc, Corse-Sardaigne, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni Écosse-Pays de Galles, Royaume-Uni arc nord et Royaume-Uni connecteur nord-sud.

AMSTERDAM, 6 juin 2017 /PRNewswire/ --Des cadres de Hyperloop One ont aujourd'hui rejoint des dignitaires et des décideurs politiques européens à l'occasion de son sommet sur la Vision pour l'Europe pour discuter de la transformation des transports à travers le continent grâce à Hyperloop. La vision de Hyperloop One pour l'Europe crée une unification économique afin de fournir de meilleures options pour les personnes vivant à l'extérieur des centres économiques et des grandes villes ; augmente la capacité de couloirs stratégiques durables afin de développer des connexions de ville à ville en vue d'une gamme de trajets quotidiens favorisant une méga-région plus prospère et plus écologique ; et offre la prochaine génération de logistique afin de faciliter une circulation de marchandises qui soit rapide, fiable et propre.

Avec Hyperloop One, les passagers et le fret sont installés dans une capsule qui accélère progressivement par propulsion électrique à l'intérieur d'un tube à basse pression. La capsule s'élève rapidement au-dessus de la piste en utilisant la sustentation magnétique et glisse à une vitesse d'avion de ligne sur de longues distances du fait d'une très faible traînée aérodynamique. Ceci est conçu dans l'optique d'une efficacité énergétique par passager-kilomètre qui soit meilleure que celle des moyens de transport traditionnels avec une réduction des émissions et de la consommation de carburant. Vers la fin de 2017, Hyperloop One aura une équipe de 500 employés se consacrant à concrétiser cette technologie.

Neuf itinéraires européens potentiels ont été dévoilés lors de l'événement dans la perspective du Hyperloop One Global Challenge. Les itinéraires proposés vont connecter plus de 75 millions de personnes dans 44 villes et couvrir 5 000 kilomètres. Ils ont été présentés dans le cadre du sommet sur toute une journée qui a vu une table ronde sur les avantages économiques de Hyperloop et une allocution de Melanie Schultz van Haegen, ministre néerlandaise de l'Infrastructure et l'Environnement.

« L'Europe adopte de nouvelles idées dans les transports comme aucune autre région dans le monde et elle est dans une position unique pour faire le prochain grand bond en avant dans les transports avec Hyperloop One, » a déclaré Shervin Pishevar, cofondateur et président exécutif de Hyperloop One. « Notre vision est qu'un jour toute l'Europe soit connectée par notre système Hyperloop One et que notre réseau relie tout le continent. »

« Pour l'Europe, la technologie de Hyperloop One est complémentaire à des routes, des chemins de fer, des ports et de l'infrastructure globale, » a commenté Rob Lloyd, président-directeur général de Hyperloop One. « Hyperloop One offrira au réseau des transports en Europe une option qui est plus efficace, plus écologique, plus rapide et à la demande. Nous avons noté beaucoup d'intérêt ici, et nous avons hâte de créer un partenariat pour renforcer l'infrastructure des transports sur le continent. »

« Hyperloop One est la seule société au monde à avoir construit une piste d'essai entièrement opérationnelle pour le système Hyperloop, » a fait observer Josh Giegel, cofondateur et président de l'ingénierie chez Hyperloop. « Depuis deux ans, notre équipe de près de 200 ingénieurs, techniciens et fabricants a mis au point notre technologie et transformé une portion de désert aux États-Unis en une piste d'essai, et ceci prouve que nous pouvons construire un système Hyperloop n'importe où dans le monde. Nous sommes impatients de mettre en avant notre technologie et nous croyons fermement que l'Europe est la région idéale pour l'un des premiers systèmes Hyperloop du monde. »

Le défi mondial de Hyperloop One

Le Hyperloop One Global Challenge a été lancé en mai 2016 comme un appel ouvert aux particuliers, aux universités, aux entreprises et aux gouvernements pour qu'ils élaborent des propositions complètes pour le déploiement de la technologie de transport de Hyperloop One dans leur région. Neuf propositions européennes ont progressé jusqu'au tour des demi-finales du Hyperloop One Global Challenge qui a reçu initialement les soumissions de plus de 2 600 participants.

Les itinéraires proposés devraient considérablement réduire les durées de transport de passagers et de fret à travers certaines des régions les plus fréquentées sur le continent. Le groupe d'experts en transports, en technologie, en économie et en innovation chez Hyperloop One envisage les propositions suivantes d'itinéraires :

NOM D'ITINÉRAIRE

LONGUEUR D'ITINÉRAIRE Corse-Sardaigne

451 km Estonie-Finlande

90 km Allemagne

1 991 km Pologne

415 km Espagne-Maroc

629 km Pays-Bas

428 km Royaume-Uni connecteur nord-sud

666 km Royaume-Uni arc nord

545 km Royaume-Uni Écosse-Pays de Galles

1 060 km

Le groupe d'experts du défi mondial rassemble : Peter Diamandis, fondateur et président exécutif de la XPRIZE Foundation ; Bassam Mansour, conseiller auprès de l'International Railway Industry et directeur des Systèmes ferroviaires chez HSS Engineers ; Clive Burrows, directeur du Groupe d'ingénierie chez FirstGroup ; Ulla Tapaninen, spécialiste principale en Développement économique pour la ville de Helsinki et professeure adjointe à l'université de Turku.

Conférence sur la Vision pour l'Europe

Outre de nouveaux détails sur les itinéraires européens, l'événement à Amsterdam a fait figurer une table ronde où parmi les orateurs ayant débattu de l'avenir des transports se trouvaient Isabel Dedring, directrice adjointe des transports auprès de l'ancien maire de Londres ; Chris Brown, partenaire chez Norton Rose Fulbright et directeur mondial du Financial Investors Group ; et Risto Penttilä, PDG de la Chambre de commerce de Finlande et secrétaire général de la Convention européenne des chefs d'entreprise.

Pour davantage d'informations sur Hyperloop One, veuillez visiter www.hyperloop-one.com.

À propos de Hyperloop One

Hyperloop One est de réinventer les transports en mettant au point le premier Hyperloop du monde, structure intégrée pour transporter les passagers et les marchandises entre deux points immédiatement, en toute sécurité, de façon efficace et durable. Notre équipe dispose des meilleurs experts mondiaux en ingénierie, en technologie et en livraison de projets de transport, lesquels travaillent en tandem avec des partenaires et investisseurs mondiaux pour faire de Hyperloop une réalité, aujourd'hui. Avec son siège à Los Angeles, la société est dirigée par son PDG Rob Lloyd. Elle a été cofondée par Shervin Pishevar, président exécutif, et Josh Giegel, président de l'ingénierie. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.hyperloop-one.com.

