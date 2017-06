Benjamin Moore donne une nouvelle dimension à la couleur et au fini avec CENTURY(MC)







Le chef de file de l'industrie présente 75 nouvelles couleurs et le tout premier fini mat doux au toucher

MONTVALE, NJ, le 6 juin 2017 /CNW/ - Benjamin Moore, synonyme d'excellence en Amérique du Nord en matière de peinture, de couleur et de revêtements, procède aujourd'hui au lancement canadien de CENTURYMC - une nouvelle dimension de la peinture qui s'inscrit dans la tradition de la marque : travail d'artisan, précision et beauté. Formulée pour répondre aux besoins des designers et des environnements les plus exigeants, cette peinture novatrice se décline en une superbe collection de 75 couleurs inédites qui prennent littéralement vie grâce au tout premier fini mat doux au toucher.

Benjamin Moore a conçu la palette la plus sophistiquée en son genre, issue d'une subtile alchimie entre l'art et la science. Des artisans et des chimistes chevronnés ont mis à profit toutes leurs années d'expérience pour créer cette peinture de toute première qualité. La formule qu'ils ont élaborée est si complexe qu'elle peut être produite seulement en petites cuvées, prémélangées et scellées afin de garantir l'authenticité de la couleur et de l'expérience dans chaque contenant. Conjuguant science et savoir-faire artisanal, Century est la première peinture à offrir un tel fini mat doux au toucher, qui procure une expérience tactile évoquant le cuir le plus fin.

CENTURY est offerte dans un éventail de 75 couleurs originales, allant de teintes moyennement soutenues à des tons foncés, conçues pour rehausser la collection des designers d'intérieur. Caractérisée par une profondeur et une richesse de la couleur encore jamais vues dans l'industrie, cette peinture d'exception a le pouvoir de transformer non seulement l'espace, mais toute l'expérience de la couleur. Les coloris de la palette CENTURY s'inspirent d'éléments naturels comme les minéraux, les pierres précieuses, les épices, les herbes et les plantes.

« CENTURY a été créée pour les décors les plus raffinés, exigeant une qualité hors du commun et un résultat impeccable », a déclaré Harriette Martins, chef de marque principale chez Benjamin Moore. « La richesse et la saturation inégalées de la couleur, jumelées à l'expérience tactile de CENTURY, apportent à la peinture une dimension qui transcende tout ce que le monde du design a connu jusqu'ici. Avec CENTURY, la couleur devient une expérience. »

CENTURY est vendue en contenants de 3,79 L et en échantillons de couleur de 118 ml, prémélangés, dans certains magasins de peinture et de décoration Benjamin Moore. Des trousses de référence réalisées au moyen de peinture CENTURY sont à la disposition des professionnels du design. Pour en savoir plus à propos de CENTURY ou pour trouver un détaillant Benjamin Moore participant, visitez ExperienceCENTURY.ca. Vous pouvez également consulter #ExperienceCENTURY sur Instagram (@ExperienceCENTURY) et Pinterest (@Benjamin_Moore).

À propos de Benjamin Moore

Fondée en 1883, Benjamin Moore est la marque préférée de peinture, de couleurs et de revêtements en Amérique du Nord. Benjamin Moore, l'un des principaux fabricants de revêtements résidentiels et commerciaux de première qualité, manifeste sans relâche son engagement à l'égard de l'innovation et des pratiques de fabrication durables. Le répertoire de ses gammes phares de peintures comprend notamment les marques AuraMD, RegalMD Select, NaturaMC et benMD. Benjamin Moore est réputée pour sa vaste gamme de plus de 3 500 couleurs, appréciée autant des consommateurs que des designers. Les peintures Benjamin Moore sont offertes exclusivement par son réseau de plus de 5000 magasins de peinture et de décoration indépendants appartenant à des propriétaires-exploitants locaux.

