Francis P. McGuire quitte le conseil d'administration de iA Groupe financier

QUÉBEC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.) annonce qu'en date du 1er juin 2017, Monsieur Francis P. McGuire a quitté le conseil d'administration de la Société pour se consacrer à un nouvel engagement professionnel à titre de président de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Monsieur McGuire était administrateur de iA Groupe financier depuis mai 2001 et président du Comité des ressources humaines et de gouvernance.

Tous les membres du conseil d'administration de la société se joignent à madame Jocelyne Bourgon, présidente du conseil, afin de remercier sincèrement Francis P. McGuire pour son apport considérable aux activités de celui?ci et pour son dévouement de tous les instants à la croissance de iA Groupe financier.

Par la même occasion, la société annonce la nomination de Monsieur Robert Coallier à la présidence du Comité des ressources humaines et de gouvernance. Membre du conseil d'administration depuis 2008, Monsieur Coallier est chef de la direction chez Agropur coopérative.

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier célèbre cette année son 125e anniversaire. iA Groupe financier offre des produits d'assurance vie et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d'épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l'assurance auto et habitation, des prêts hypothécaires et des prêts autos ainsi que d'autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu'aux entreprises et aux groupes. iA Groupe financier compte parmi les quatre sociétés d'assurance de personnes les plus importantes au Canada et parmi les plus grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

